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El invierno los altera: los signos del zodiaco que prefieren el calor y son más sensibles al frío

Mientras algunas personas disfrutan la llegada de las bajas temperaturas, hay signos del zodiaco que se apagan con el frío y solo recuperan energía cuando sale el sol. Según la astrología, estos perfiles suelen buscar abrigo, confort y planes de verano incluso en los días más helados.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
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Los signos del zodiaco que odian el invierno.
Los signos del zodiaco que odian el invierno.
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Con la llegada del invierno, no todos reaccionan de la misma manera. Para algunos, las bajas temperaturas representa una oportunidad para bajar el ritmo, disfrutar de la casa y reconectarse con cierta calma. Pero para otros, las bajas temperaturas se vuelven una verdadera pesadilla: necesitan sol, calor, aire libre y ambientes más livianos para sentirse bien. En ese grupo aparecen varios signos del zodiaco que, por su energía y personalidad, suelen ser mucho más sensibles al frío y sienten que el invierno les cambia por completo el humor.

La astrología sostiene que hay signos que se vinculan de forma más natural con el fuego, la luz, el movimiento y las estaciones cálidas, por lo que el invierno puede resultarles pesado, incómodo e incluso agotador. Son personas que prefieren el verano, buscan constantemente el calor y tienden a sufrir más los cambios bruscos de temperatura.

En esta nota, repasamos cuáles son los signos del zodiaco que prefieren el calor, por qué el invierno los afecta tanto y qué rasgos comparten cuando llega la temporada más fría del año.

Astrología; horóscopo; signos del zodiaco. Foto: Unsplash.
Signos del zodiaco.

Los signos del zodiaco que peor la pasan con el frío

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Cáncer es uno de los signos que más necesita abrigo, confort y sensación de refugio cuando bajan las temperaturas. El invierno suele afectarlo tanto en lo físico como en lo emocional: se vuelve más sensible, más irritable y busca encerrarse en ambientes cálidos donde pueda sentirse seguro.

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Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

A Virgo el frío no solo le incomoda el cuerpo, también le altera la cabeza. Como necesita orden, rutina y previsibilidad, los cambios propios del invierno pueden sacarlo de eje y aumentar su incomodidad. Esa tensión interna hace que muchas veces sienta el frío con más intensidad que los demás.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Piscis absorbe todo lo que pasa a su alrededor, y el clima no es la excepción. El invierno suele bajarle la energía, volverlo más vulnerable y hacerlo sentir incómodo incluso con temperaturas que otros toleran bien. Además, es de los signos que más rápido puede resentirse físicamente cuando llega el frío.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Aunque suele mostrarse fuerte y resistente, Capricornio es mucho más sensible al frío de lo que aparenta. Las bajas temperaturas pueden hacerle sentir tensión física, sobre todo en músculos y articulaciones, y volverlo más rígido o incómodo en su día a día.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Tauro disfruta profundamente del confort, el placer y la sensación de bienestar, y el invierno viene a romper con todo eso. Extraña el sol, los espacios agradables y esa comodidad que tanto valora. Por eso, cuando llega el frío, suele volverse más reacio, más lento y con menos ganas de salir de su zona de confort.

AstrologíaZodiaco / HoróscopoInvierno
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

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