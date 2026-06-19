El invierno los altera: los signos del zodiaco que prefieren el calor y son más sensibles al frío

Los signos del zodiaco que odian el invierno.

Con la llegada del invierno, no todos reaccionan de la misma manera. Para algunos, las bajas temperaturas representa una oportunidad para bajar el ritmo, disfrutar de la casa y reconectarse con cierta calma. Pero para otros, las bajas temperaturas se vuelven una verdadera pesadilla: necesitan sol, calor, aire libre y ambientes más livianos para sentirse bien. En ese grupo aparecen varios signos del zodiaco que, por su energía y personalidad, suelen ser mucho más sensibles al frío y sienten que el invierno les cambia por completo el humor.

La astrología sostiene que hay signos que se vinculan de forma más natural con el fuego, la luz, el movimiento y las estaciones cálidas, por lo que el invierno puede resultarles pesado, incómodo e incluso agotador. Son personas que prefieren el verano, buscan constantemente el calor y tienden a sufrir más los cambios bruscos de temperatura.

En esta nota, repasamos cuáles son los signos del zodiaco que prefieren el calor, por qué el invierno los afecta tanto y qué rasgos comparten cuando llega la temporada más fría del año.

Signos del zodiaco.

Los signos del zodiaco que peor la pasan con el frío

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Cáncer es uno de los signos que más necesita abrigo, confort y sensación de refugio cuando bajan las temperaturas. El invierno suele afectarlo tanto en lo físico como en lo emocional: se vuelve más sensible, más irritable y busca encerrarse en ambientes cálidos donde pueda sentirse seguro.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

A Virgo el frío no solo le incomoda el cuerpo, también le altera la cabeza. Como necesita orden, rutina y previsibilidad, los cambios propios del invierno pueden sacarlo de eje y aumentar su incomodidad. Esa tensión interna hace que muchas veces sienta el frío con más intensidad que los demás.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Piscis absorbe todo lo que pasa a su alrededor, y el clima no es la excepción. El invierno suele bajarle la energía, volverlo más vulnerable y hacerlo sentir incómodo incluso con temperaturas que otros toleran bien. Además, es de los signos que más rápido puede resentirse físicamente cuando llega el frío.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Aunque suele mostrarse fuerte y resistente, Capricornio es mucho más sensible al frío de lo que aparenta. Las bajas temperaturas pueden hacerle sentir tensión física, sobre todo en músculos y articulaciones, y volverlo más rígido o incómodo en su día a día.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Tauro disfruta profundamente del confort, el placer y la sensación de bienestar, y el invierno viene a romper con todo eso. Extraña el sol, los espacios agradables y esa comodidad que tanto valora. Por eso, cuando llega el frío, suele volverse más reacio, más lento y con menos ganas de salir de su zona de confort.