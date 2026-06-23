Lionel Messi cumple años en pleno Mundial 2026: de qué signo es y qué dice su carta astral

Lionel Messi cumple 39 años mientras disputa el Mundial 2026 y vuelve a ser el gran referente de la Selección Argentina en la búsqueda de un nuevo título. Foto: REUTERS

Mientras la Selección Argentina concentra toda su atención en el Mundial 2026, Lionel Messi celebra este 24 de junio un nuevo cumpleaños. El capitán de la “Albiceleste” se acerca a los 40 en uno de los momentos más especiales de su carrera, ya que vuelve a disputar una Copa del Mundo y mantiene intacto su protagonismo dentro del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Como ocurre cada año, miles de fanáticos no solo buscan conocer detalles sobre su trayectoria deportiva, sino también aspectos más personales de su vida. Entre las consultas que más crecen en internet durante esta fecha aparece una pregunta recurrente: ¿de qué signo es Lionel Messi?

Lionel Messi está de festejo. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

¿Cuántos años cumple Lionel Messi?

El capitán de la Selección Argentina cumple 39 años este miércoles 24 de junio. Se trata de la quinta vez que celebra su nacimiento durante una Copa del Mundo.

Cabe recordar que el Mundial de Qatar 2022 se llevó a cabo del 20 de noviembre al 18 de diciembre, por lo que Messi celebró su cumpleaños número 35 en absoluta tranquilidad y en familia.

¿De qué signo es Lionel Messi?

Lionel Messi nació el 24 de junio de 1987 en Rosario, provincia de Santa Fe. Por esa fecha de nacimiento, pertenece al signo de Cáncer, el cuarto signo del zodíaco y uno de los tres signos de Agua.

En astrología, Cáncer está asociado con la sensibilidad, la protección, el apego a los afectos y una fuerte conexión con la familia. Son características que muchos seguidores identifican con el perfil que el propio Messi ha mostrado a lo largo de su carrera.

A diferencia de otras figuras del deporte mundial, el rosarino siempre se destacó por mantener un perfil bajo fuera de las canchas, priorizar la vida familiar y rodearse de un círculo de confianza que lo acompaña desde sus inicios.

La carta natal de Messi combina Sol en Cáncer, Luna en Géminis y Ascendente en Acuario, una configuración que despierta interés entre fanáticos de la astrología.

La carta astral de Lionel Messi

Según los datos difundidos por especialistas en astrología, la carta natal del capitán argentino está compuesta por:

Sol en Cáncer.

Luna en Géminis .

Ascendente en Acuario.

Para la astrología, estos tres elementos representan aspectos fundamentales de la personalidad.

El signo solar refleja la esencia y la identidad de una persona; la Luna está vinculada con las emociones, los hábitos y la forma de procesar las experiencias; mientras que el Ascendente simboliza la manera en que cada individuo se relaciona con el mundo y los desafíos de su destino.

Sol en Cáncer: la importancia de la familia

La posición del Sol en Cáncer suele asociarse con personas protectoras, sensibles y profundamente conectadas con sus seres queridos.

Además de sus logros deportivos, el rosarino se caracteriza por un perfil reservado y una fuerte conexión con su entorno familiar, rasgos frecuentemente vinculados a su signo zodiacal.

A lo largo de los años, Messi construyó una imagen pública muy ligada a esos valores. Su relación con Antonela Roccuzzo, a quien conoce desde la infancia, y el protagonismo que tienen sus hijos y su familia en su vida cotidiana suelen ser mencionados como ejemplos de esa faceta personal.

También es conocido el papel fundamental que desempeñan sus familiares en distintos aspectos de su carrera profesional, una característica que refuerza esa identidad vinculada a los afectos y la confianza.

Luna en Géminis: adaptación y cambios desde la infancia

La Luna en Géminis suele relacionarse con personas que desarrollan una gran capacidad de adaptación frente a los cambios.

En el caso de Messi, esta interpretación encuentra eco en uno de los momentos más importantes de su historia personal: su traslado desde Rosario hacia España cuando todavía era un adolescente para incorporarse a las divisiones inferiores del Barcelona.

Aquella decisión marcó su vida para siempre y lo llevó a construir una carrera internacional sin perder el vínculo con sus raíces argentinas.

Lionel Messi en el Barcelona.

Ascendente en Acuario: un talento diferente

Para la astrología, el Ascendente en Acuario está asociado con la originalidad, la innovación y la capacidad de destacarse por hacer las cosas de una manera distinta.

Muchos astrólogos consideran que esa posición encaja con el estilo de liderazgo que Messi mostró durante toda su carrera. Lejos de los discursos grandilocuentes, construyó su figura a partir del ejemplo, el esfuerzo y un talento que transformó la historia del fútbol a nivel mundial.

A casi cuatro décadas de su nacimiento, Messi continúa escribiendo páginas históricas en el fútbol mundial y generando admiración tanto dentro como fuera de las canchas. Foto: NA.

El cumpleaños número 39 encuentra a Lionel Messi nuevamente en una competencia internacional. Mientras la Selección Argentina busca avanzar a la próxima instancia mundialista, el capitán continúa siendo una de las grandes figuras del torneo y el referente de una generación que ya hizo historia al conquistar la Copa del Mundo en Qatar 2022.

Entre entrenamientos, partidos y la ilusión de un nuevo desafío con la camiseta albiceleste, el rosarino celebra un nuevo año de vida rodeado del cariño de millones de hinchas. Y, como sucede cada 24 de junio, además de los saludos y homenajes, vuelve a despertar el interés por su signo zodiacal y por los rasgos de personalidad que la astrología atribuye a una de las máximas leyendas del deporte.