Eclipse solar total en Leo: signo por signo, cómo te afectará el fenómeno astrológico del año

Cómo afectará el Eclipse de Sol en Leo a cada signo. Foto: Imagen Ilustrativa

Este 12 de agosto ocurrirá un nuevo Eclipse solar total que dará lugar a un fenómeno astronómico de gran importancia para los aficionados. Sin embargo, el evento no tendrá connotaciones únicamente en esta disciplina, también en la astrología. De hecho, al suceder en la temporada Leo, que va desde el 22 de julio al 23 de agosto aproximadamente, el Eclipse se dará en este signo, conocido como el rey del Zodíaco.

Todos tenemos a Leo en un área de nuestra carta natal. En este caso, el fenómeno astrológico del año ocurrirá en el grado 20 de este signo. Para saber cómo te afectará a vos en particular, es necesario que sepas en dónde está tu Sol (es decir, si nací el 18 de octubre soy de Libra) y dónde está tu ascendente. Este último elemento se puede obtener con el día y hora de nacimiento.

Los efectos del Eclipse solar total a cada signo del zodíaco serán diferentes y, por supuesto, los más afectados serán los que tengan planetas personales en Leo, ya sea el Sol, el Ascendente, pero también aquellos que cuenten con energía leonina en Mercurio, Marte y Venus.

Para saber cómo te afectará es preciso saber Sol y Ascendente. Foto: Imagen Ilustrativa

Aries

El primer signo del horóscopo es Aries, regido por Marte, el dios de la guerra. En este caso, el fenómeno astrológico del año se dará en su zona de “creatividad y romances”. Es posible que gracias a este evento surja la oportunidad de comenzar nuevos proyectos vinculados a una pasión poco explorada hasta el momento. También se pueden iniciar vínculos amorosos, aunque no del todo serios.

Tauro

Para Tauro de Sol o Ascendente, el Eclipse solar total en Leo se da en la zona de la “familia y el hogar”. Como se trata de un eclipse de Sol, puede haber mucho movimiento en esta área de la vida: desde mudanzas hasta la reorganización total de la base familiar.

Géminis

El fenómeno astrológico del año se da en su zona de “comunicación y entorno cercano”. Pueden surgir proyectos y colaboraciones interesantes con potencial de crecimiento y difusión. Además, pueden aparecer nuevas personas que motiven a los Géminis a comunicarse o expresarse de una manera diferente.

Cáncer

Para los Cáncer de Sol o Ascendente, el Eclipse solar total se da en su casa 2, es decir, la zona de la “autoestima, el valor propio y material”. El foco puede estar los recursos y los invitará a revisar, de esta manera, cómo generan los ingresos. El Eclipse, además, motivará a los Cáncer a valorar más su trabajo y aquellas capacidades que tienen para lograr sus metas.

Leo

El rey del Zodíaco es el gran protagonista de evento astrológico. En este caso, cae en su zona de “identidad e imagen personal”. De hecho, puede ser un reinicio total en cómo se presentan ante los demás, lo que puede traer, a su vez, cambios en sus planes a futuro.

Leo será uno de los signos más afectados por el fenómeno.

Virgo

Para los Virgo, el cambio de este Eclipse será más interno que externo, ya que se dará en la casa 12, el área más introspectiva del horóscopo. El evento les pedirá que entren en modo “ermitaño” para analizar procesos que ya no funcionan y soltar dinámicas que contribuyen al agotamiento personal.

Libra

Los Libra serán bendecidos con el Eclipse Solar total en Leo, ya que se dará en su casa 11, es decir, la casa de las “redes, amistades, grupos y proyectos colectivos”. Será una oportunidad única para mostrarse más auténticos y dejar de complacer a los demás. Habrá lugar para empezar a desarrollar ideas en conjunto que sean disruptivas y originales.

Escorpio

Para los Escorpio, habrá mucho movimiento en el área “profesional y de trabajo”. De hecho, pueden presentarse nuevas oportunidades laborales como ascensos o simplemente una mayor exposición.

Sagitario

Los Sagitario pueden experimentar la necesidad de hacer viajes, empezar nuevos estudios o incluso conectarse con personas de otros países por algún tipo de nueva oportunidad laboral o creativa.

Capricornio

En el caso de los Capricornio, el Eclipse se dará en la casa 8, zona de “recursos compartidos y sexualidad”. Puede ser un buen momento para poner límites claros y dar lugar a una mayor confianza con un otro.

El Eclipse se dará en el grado 20 de Leo.

Acuario

El Eclipse Solar Total se da en la zona de pareja para los Acuario. Es decir que pueden aparecer nuevos vínculos amorosos con potencial de volverse serios. Aunque también se pueden terminar otros que no tenían fuerza suficiente para crecer.

Piscis

Para los Piscis, puede haber una importante reorganización en hábitos y trabajo diario. También en cómo se administra el tiempo y la energía durante el día.