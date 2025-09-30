Desde las más sensibles hasta las más protectoras: cómo sos como mamá, según tu signo del zodiaco

La maternidad de cada signo zodiacal se caracteriza por rasgos específicos que lo hacen únicos y especiales. Cuáles son las cualidades de las madres de cada signo, cómo cuidan y muestran afecto.

Día de la madre, efeméride

Se acerca el Día de la Madre y es una ocasión especial para celebrar a las mujeres más importantes de nuestra vida, que cuidaron de nosotros desde pequeños y con mucho amor.

Según la astrología, cada signo del zodíaco posee características y una personalidad especifica que ayuda a definir el estilo de crianza.

Familia, madre e hija, día de la madre. Foto: Unsplash.

Cómo sos como mamá, según tu signo del zodiaco

Aries: Las madres nacidas bajo este signo son consideradas grandes protectoras de sus hijos. Llamadas también “mamá oso”, tienen una gran intuición para ayudar a sus seres queridos celosamente, pero dejarlos crecer en libertad. No es de sorprender que las mujeres arianas sean guerreras y defiendan a sus niños, hasta si una maestra los miró mal.

Tauro: Las madres de este signo son estables y arraigadas, tiene todo lo que necesita para crear experiencias con sus hijos y piensa en todo: desde baños relajantes para los más chicos, una buena cena o hasta una maratón de alguna serie.

Géminis: las mujeres de Géminis pueden ser madres multitasking gracias a su doble personalidad, pero también les cuesta decidir qué tipo de crianza quieren para sus hijos. ¿Quieren repartir snacks durante los entrenamientos deportivo, o prefieren un estilo de crianza más duro? Quizá puedan averiguarlo algún día, ojalá antes de que sus hijos cumplan 18 años.

Cáncer: Las mujeres nacidas bajo este signo son sensibles y comprensivas. Tienen un espíritu cariñoso que no conoce límites y esto puede traducirse a menudo en llamadas perdidas a sus hijos o un exceso de preocupación por su bienestar, seguidos de largos mensajes de disculpas por invadir su privacidad.

Leo: las madres de Leo son de personalidad fuerte y esperan que sus hijos reflejen seguridad y auto control. Cualquier comentario en contra de su hijo es un ataque personal contra ella, lo que explica por qué las reuniones de padres y profesores pueden ser su deporte competitivo favorito.

Virgo: Las madres nacidas bajo este signo son organizadas y meticulosas, lo que hace que la vida de sus hijos funcione como un reloj, pero también son muy exigentes debido a que necesitan que la prolijidad se traslade a todos los estándares de perfección.

Libra: las madres de Libra son divertidas y muy compinches. No solamente quieren ser tu mamá, sino también tu compañera y mejor amiga, por lo que se prenderá a bailar correos en TikTok, cocinar juntas y pasar un rato divertido al aire libre. Sin embargo, también son muy organizadas y eso hace que les exijan a sus hijos orden y disciplina.

Embarazo. Foto: NA.

Escorpio: las mujeres nacidas bajo este signo pueden ser peleadoras, pero son muy protectoras de sus hijos. Aunque pueden parecer duras, son tiernas, dulces y muy compañeras. Se aventuran a hacer grandes disfraces para los niños, increíbles fiestas de cumpleaños y hasta paseos muy divertidos.

Sagitario: la vida es una sola y las mamás Sagitario saben que sus hijos deben vivirla al máximo, por lo que quiere que experimenten todo lo que el mundo tiene que ofrecerles, incluso si esto significa que vuelen del nido en cuanto cumplan dieciocho años.

Capricornio: las mujeres nacidas bajo este signo tienen lo mejor de dos mundos: son trabajadoras y les gusta mantener la buena crianza, pero también pueden jugar al fútbol, a las muñecas y leer cuentos por la noche. Son madres cariñosas y emocionales.

Familia, madre e hija, día de la madre. Foto: Pexels.