Ritual para la abundancia. Foto: Freepik

La llegada del primer día del mes funciona como un "portal energético" para renovar nuestras energías y hacer rituales que nos ayuden a atraer prosperidad, suerte y alejar las malas vibras.

También, nos permite conectar con la abundancia y poner en marcha nuestros deseos más profundos. A continuación, tres poderosos rituales para lograr tus metas y atraer las vibras positivas en febrero 2026.

1- Ritual con arroz

El ritual del arroz atrae buena suerte. Foto: Freepik

El arroz es un símbolo universal de fertilidad y prosperidad. Su blancura representa armonía, limpieza y protección, lo que lo convierte en un ingrediente esencial en rituales destinados a atraer la buena suerte.

Paso a paso:

Colocá un puñado de arroz en un litro de agua y dejalo reposar unas horas. Luego, colá el agua y pasala a un rociador. Rociá cada rincón de la casa mientras repetís: “Que este mes que comienza entre la abundancia y la prosperidad que merezco. Gracias, gracias, gracias”. Al finalizar, enterrá el arroz en una maceta y verté allí el agua sobrante.

2- Ritual con canela

El ritual de canela atrae dinero. Foto: Unsplash.

La canela fue usada desde tiempos antiguos en rituales para atraer pasión y prosperidad, y especialmente en ceremonias para llamar al dinero. Llevar a cabo este ritual en el primer día del mes te ayudará a traer más ingresos durante los próximos 30 días.

Paso a paso:

Armá un altar con una vela amarilla, un incienso de canela o sándalo, una copa con agua y una rama de canela. Encendé la vela y el incienso, cerrá los ojos y visualizá un aura amarilla brillante a tu alrededor. Repetí tres veces: “Este mes que comienza, la prosperidad será mía. Este mes que comienza, el dinero llegará a manos llenas. Este mes que comienza, viviré la abundancia que merezco. Gracias, gracias, gracias”. Cuando la vela se apague, tirá el agua con la mano izquierda en una maceta y guardá la rama de canela junto a tu dinero. El último día del mes, quemá la rama y colocá las cenizas en tierra.

3- Ritual con laurel

El ritual del laurel aleja la envidia y malas energías. Foto: Freepik

El laurel es una planta poderosa usada en rituales de protección y purificación. Este ritual te ayudará a alejar la envidia y las malas energías de tu vida.

Paso a paso: