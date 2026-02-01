Energías positivas para febrero: los 3 rituales para atraer dinero, prosperidad y suerte el primer día del mes
El "portal energético" de los primeros días del mes nos permite conectar con la abundancia y poner en marcha nuestros deseos más profundos. Conocé el paso a paso de cada uno.
La llegada del primer día del mes funciona como un "portal energético" para renovar nuestras energías y hacer rituales que nos ayuden a atraer prosperidad, suerte y alejar las malas vibras.
También, nos permite conectar con la abundancia y poner en marcha nuestros deseos más profundos. A continuación, tres poderosos rituales para lograr tus metas y atraer las vibras positivas en febrero 2026.
1- Ritual con arroz
El arroz es un símbolo universal de fertilidad y prosperidad. Su blancura representa armonía, limpieza y protección, lo que lo convierte en un ingrediente esencial en rituales destinados a atraer la buena suerte.
Paso a paso:
- Colocá un puñado de arroz en un litro de agua y dejalo reposar unas horas.
- Luego, colá el agua y pasala a un rociador.
- Rociá cada rincón de la casa mientras repetís: “Que este mes que comienza entre la abundancia y la prosperidad que merezco. Gracias, gracias, gracias”.
- Al finalizar, enterrá el arroz en una maceta y verté allí el agua sobrante.
2- Ritual con canela
La canela fue usada desde tiempos antiguos en rituales para atraer pasión y prosperidad, y especialmente en ceremonias para llamar al dinero. Llevar a cabo este ritual en el primer día del mes te ayudará a traer más ingresos durante los próximos 30 días.
Paso a paso:
- Armá un altar con una vela amarilla, un incienso de canela o sándalo, una copa con agua y una rama de canela.
- Encendé la vela y el incienso, cerrá los ojos y visualizá un aura amarilla brillante a tu alrededor.
- Repetí tres veces: “Este mes que comienza, la prosperidad será mía. Este mes que comienza, el dinero llegará a manos llenas. Este mes que comienza, viviré la abundancia que merezco. Gracias, gracias, gracias”.
- Cuando la vela se apague, tirá el agua con la mano izquierda en una maceta y guardá la rama de canela junto a tu dinero.
- El último día del mes, quemá la rama y colocá las cenizas en tierra.
3- Ritual con laurel
El laurel es una planta poderosa usada en rituales de protección y purificación. Este ritual te ayudará a alejar la envidia y las malas energías de tu vida.
Paso a paso:
- Encendé un carboncito en un recipiente resistente y agregá tres hojas de laurel.
- Mientras se queman, recorré tu casa y detenete en cada rincón.
- Repetí: “Que entre todo lo bueno y se vaya todo lo malo. Que se alejen la envidia, las trabas y las malas intenciones”.
- Al terminar, decí: “Gracias, gracias, gracias”.
- Dejá el recipiente detrás de la puerta principal hasta que se apague y se enfríe.
- Finalmente, tirá los restos con la mano izquierda en una maceta o en tierra.