Horóscopo de Escorpio de hoy: domingo 26 de octubre de 2025

Pasión y misterio

En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

Algo oculto se desvelará hoy, y tu habilidad para transformar y reinventarte será puesta a prueba. Confía en tu poderosa intuición.

Salud

Permítete unos momentos de reflexión que contribuirán a un equilibrio entre cuerpo y mente.

Dinero

Confía en tu instinto para detectar oportunidades. Proyectos elevados están en el horizonte financiero.

Amor

Puedes esperar una profundidad emocional en tus relaciones que fortalecerá los vínculos. Abre tu corazón y sé honesto.

"Solo aquellos que se atreven a profundizar encuentran la verdad."

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.