Horóscopo de Piscis de hoy: domingo 26 de octubre de 2025

Sueños e intuición
domingo, 26 de octubre de 2025, 03:10

En la astrología, Piscis está regido por Neptuno (y tradicionalmente por Júpiter), el planeta de la espiritualidad y la inspiración. Su elemento es el agua, que simboliza la emoción, la intuición y la sensibilidad.

Hoy es vital escuchar tu corazón y tus sueños. Permítete un tiempo de autoreflexión, donde podrás sintonizar con tu yo interior.

Salud

Un poco de relajo mental y físico ayudará a recargar energías. Practica ejercicios como yoga o pilates.

Dinero

Aplómate en tus emociones antes de realizar movimientos financieros importantes. Confía en tu instinto.

Amor

La sensibilidad despertará fuertes lazos amorosos. Multiplica las muestras de afecto y aprecia lo que tienes.

"El secreto de la felicidad reside en lo profundo del alma."

¿Cómo son las personas del signo de Piscis?

Emocionales y Empáticos: Las personas de Piscis son profundamente emocionales y empáticas. Tienen una gran capacidad para comprender y compartir los sentimientos de los demás, lo que les convierte en amigos y compañeros comprensivos.

Creativos: Son altamente creativos y poseen una rica imaginación. Disfrutan de las artes y de cualquier forma de expresión que les permita explorar su mundo interno y sus fantasías.

Intuitivos: Piscis tiene una fuerte intuición y una conexión con el mundo espiritual. A menudo sienten atracción por temas místicos o esotéricos y confían en su sentido interno para guiar sus decisiones.

Compasivos: Tienen una naturaleza altruista y se sienten impulsados a ayudar a los demás. Su compasión los lleva a involucrarse en causas benéficas y a ofrecer apoyo a quienes lo necesitan.

Soñadores: Pueden ser soñadores y a veces tienden a evadirse de la realidad. La necesidad de escapar de las presiones del mundo puede llevarlos a buscar refugio en sus pensamientos y fantasías.