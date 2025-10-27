Halloween 2025: los potentes rituales que cada signo del zodíaco debe hacer para cerrar el año con energía renovada
Cada 31 de octubre se celebra Halloween, una fecha que, más allá de los disfraces y las calabazas, tiene un trasfondo ancestral. Su origen se remonta al antiguo festival celta de Samhain, que marcaba el final del ciclo agrícola y el inicio del invierno, un período en el que se creía que el velo entre los mundos se volvía más delgado y los espíritus podían cruzar. En la actualidad, esta festividad conserva parte de ese simbolismo: transformación, cierre de ciclos y renovación energética.
Astrológicamente, Halloween coincide con la temporada de Escorpio, un signo asociado con la introspección, la muerte simbólica y el renacimiento. En 2025, el Sol transitará este signo mientras la Luna creciente en Piscis favorecerá la conexión espiritual y la intuición. Este clima cósmico refuerza la idea de que el 31 de octubre no solo invita a celebrar, sino también a reflexionar y liberar viejos patrones.
Para aprovechar la energía de esta noche mágica, cada signo del zodíaco puede realizar un ritual breve y simbólico, orientado a la limpieza emocional, la gratitud y la transformación personal. No requieren elementos complicados ni largos preparativos: bastan unos minutos de intención consciente.
Qué ritual de Halloween hacer según tu signo zodiacal
Aries (21 de marzo al 19 de abril)
Encendé una vela roja y escribí en un papel aquello que necesitás dejar atrás: miedos, hábitos o pensamientos limitantes. Quemá el papel con cuidado y visualizá cómo esa energía se transforma en impulso y coraje.
Tauro (20 de abril al 20 de mayo)
Armonizá tu espacio con velas y aromas cálidos como canela o sándalo. Prepará una comida sencilla y compartila con alguien querido. Este ritual conecta con la gratitud, la estabilidad y el placer de lo cotidiano.
Géminis (21 de mayo al 20 de junio)
Durante tres noches antes de Halloween, registrá tus sueños o pensamientos más repetitivos. La noche del 31, leelos en voz alta y pedí claridad mental. Este gesto ayuda a liberar ansiedad y a ordenar ideas.
Cáncer (21 de junio al 22 de julio)
Colocá agua en un bol con pétalos y una vela al costado. Mirá tu reflejo y agradecé los aprendizajes emocionales del año. Si lo deseás, prepará una comida reconfortante para vos o tu familia: el autocuidado también es un ritual.
Leo (23 de julio al 22 de agosto)
Armá un pequeño altar con fotos, recuerdos o símbolos que representen tu historia. Agradecé por lo vivido y luego movete libremente —bailar o estirarte— frente a una vela naranja. Este ritual favorece la liberación y el renacimiento.
Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)
Tomá un baño de sal gruesa y romero mientras repetís mentalmente una frase de purificación. La intención es limpiar cuerpo y mente de cargas externas y permitir el ingreso de energía renovada.
Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)
Encendé una vela rosa o violeta y escribí una intención sobre el tipo de relaciones que querés atraer o fortalecer. Este ritual promueve el equilibrio interior y la armonía en los vínculos.
Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)
Escribí en un papel qué versión de vos mismo deseás dejar atrás y enterralo en una maceta. Luego encendé una vela blanca y otra negra, representando luz y sombra. Observá ambas llamas como símbolo de integración y transformación.
Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)
Anotá tus miedos más profundos y luego escribí tres cosas que te devuelvan esperanza. Encendé una vela violeta y meditá unos minutos, enfocándote en la fe y la expansión personal.
Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)
Caminá descalza o descalzo unos minutos para conectar con la tierra y descargar tensiones. Imaginá cómo se disuelven las preocupaciones y la energía pesada. Este simple gesto renueva el ánimo y la estabilidad interior.
Acuario (20 de enero al 18 de febrero)
Encendé una vela azul y escribí una palabra que simbolice el cambio que deseás manifestar. Pegala en un espejo y repetí tu intención con convicción. Este ritual promueve la reinvención personal y la confianza en el futuro.
Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)
Colocá una vela blanca y un vaso de agua cerca de una ventana. Pedí guía espiritual y prestá atención a tus sueños. Halloween es un momento de alta sensibilidad para tu signo, ideal para fortalecer la intuición y la conexión interior.