Halloween 2025: los potentes rituales que cada signo del zodíaco debe hacer para cerrar el año con energía renovada

Este 31 de octubre, la energía del Sol en Escorpio y la Luna creciente en Piscis invitan a la transformación, la introspección y la conexión con lo invisible. Según la astrología, cada signo puede aprovechar la noche de Halloween con un ritual exprés diseñado para liberar viejos miedos, atraer renovación y equilibrar su energía espiritual.

Rituales de Halloween 2025 según tu signo: cómo aprovechar la energía del 31 de octubre. Foto: Freepik

Cada 31 de octubre se celebra Halloween, una fecha que, más allá de los disfraces y las calabazas, tiene un trasfondo ancestral. Su origen se remonta al antiguo festival celta de Samhain, que marcaba el final del ciclo agrícola y el inicio del invierno, un período en el que se creía que el velo entre los mundos se volvía más delgado y los espíritus podían cruzar. En la actualidad, esta festividad conserva parte de ese simbolismo: transformación, cierre de ciclos y renovación energética.

Astrológicamente, Halloween coincide con la temporada de Escorpio, un signo asociado con la introspección, la muerte simbólica y el renacimiento. En 2025, el Sol transitará este signo mientras la Luna creciente en Piscis favorecerá la conexión espiritual y la intuición. Este clima cósmico refuerza la idea de que el 31 de octubre no solo invita a celebrar, sino también a reflexionar y liberar viejos patrones.

Rituales de Halloween 2025 según tu signo: cómo aprovechar la energía del 31 de octubre. Foto: Freepik.

Para aprovechar la energía de esta noche mágica, cada signo del zodíaco puede realizar un ritual breve y simbólico, orientado a la limpieza emocional, la gratitud y la transformación personal. No requieren elementos complicados ni largos preparativos: bastan unos minutos de intención consciente.

Qué ritual de Halloween hacer según tu signo zodiacal

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Encendé una vela roja y escribí en un papel aquello que necesitás dejar atrás: miedos, hábitos o pensamientos limitantes. Quemá el papel con cuidado y visualizá cómo esa energía se transforma en impulso y coraje.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Armonizá tu espacio con velas y aromas cálidos como canela o sándalo. Prepará una comida sencilla y compartila con alguien querido. Este ritual conecta con la gratitud, la estabilidad y el placer de lo cotidiano.

Rituales de Halloween 2025 según tu signo: cómo aprovechar la energía del 31 de octubre. Foto: Pexels

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Durante tres noches antes de Halloween, registrá tus sueños o pensamientos más repetitivos. La noche del 31, leelos en voz alta y pedí claridad mental. Este gesto ayuda a liberar ansiedad y a ordenar ideas.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Colocá agua en un bol con pétalos y una vela al costado. Mirá tu reflejo y agradecé los aprendizajes emocionales del año. Si lo deseás, prepará una comida reconfortante para vos o tu familia: el autocuidado también es un ritual.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Armá un pequeño altar con fotos, recuerdos o símbolos que representen tu historia. Agradecé por lo vivido y luego movete libremente —bailar o estirarte— frente a una vela naranja. Este ritual favorece la liberación y el renacimiento.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Tomá un baño de sal gruesa y romero mientras repetís mentalmente una frase de purificación. La intención es limpiar cuerpo y mente de cargas externas y permitir el ingreso de energía renovada.

Rituales de Halloween 2025 según tu signo: cómo aprovechar la energía del 31 de octubre. Foto: Pexels

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Encendé una vela rosa o violeta y escribí una intención sobre el tipo de relaciones que querés atraer o fortalecer. Este ritual promueve el equilibrio interior y la armonía en los vínculos.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escribí en un papel qué versión de vos mismo deseás dejar atrás y enterralo en una maceta. Luego encendé una vela blanca y otra negra, representando luz y sombra. Observá ambas llamas como símbolo de integración y transformación.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Anotá tus miedos más profundos y luego escribí tres cosas que te devuelvan esperanza. Encendé una vela violeta y meditá unos minutos, enfocándote en la fe y la expansión personal.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Caminá descalza o descalzo unos minutos para conectar con la tierra y descargar tensiones. Imaginá cómo se disuelven las preocupaciones y la energía pesada. Este simple gesto renueva el ánimo y la estabilidad interior.

Rituales de Halloween 2025 según tu signo: cómo aprovechar la energía del 31 de octubre. Foto: Unsplash.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Encendé una vela azul y escribí una palabra que simbolice el cambio que deseás manifestar. Pegala en un espejo y repetí tu intención con convicción. Este ritual promueve la reinvención personal y la confianza en el futuro.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Colocá una vela blanca y un vaso de agua cerca de una ventana. Pedí guía espiritual y prestá atención a tus sueños. Halloween es un momento de alta sensibilidad para tu signo, ideal para fortalecer la intuición y la conexión interior.