Receta para Halloween: cómo hacer las arañas de chocolate perfectas para cautivar a los más chicos

Se trata de una opción fácil y divertida para hacer en casa durante la Noche de Brujas. Son las favoritas de los más chiquitos.

Arañas de chocolate Foto: Pinterest

Llegó Halloween y no hay nada mejor que acompañar esta festividad con recetas temáticas, dulces y sencillas. Por eso, las arañas de chocolate son un clásico que nunca falla: rápidas de hacer, sin horno y con ingredientes que probablemente ya tenés en casa.

Ideales para fiestas, meriendas o mesas dulces, estos snacks con forma de araña se convierten en la estrella de la noche. Los chicos y los grandes pueden disfrutar juntos con esta receta, que tiene una presentación divertida y terrorífica. Solo necesitás un poco de tiempo y sacar a flote tu creatividad.

Arañas de chocolate Foto: Pinterest

Paso a paso: cómo hacer arañas de chocolate para Halloween

Ingredientes (rinde 12 unidades aproximadamente):

200 g de galletitas de chocolate o vainilla (tipo Lincoln o similar)

100 g de cacao en polvo o chocolate derretido

100 g de manteca

3 cucharadas de leche condensada (o miel si querés una opción más natural)

Fideos de chocolate o coco rallado (para decorar)

Palitos salados o de chocolate (para las patas)

Confites o mini caramelos (para los ojos)

Arañas de chocolate Foto: Pinterest

Preparación paso a paso:

Triturá las galletitas hasta que queden bien molidas (podés usar una procesadora o meterlas en una bolsa y aplastarlas con un palo de amasar). En un bol, mezclá las galletitas con el cacao, la manteca derretida y la leche condensada hasta obtener una masa húmeda y moldeable.

Armá bolitas medianas y pasalas por fideos de chocolate o coco rallado para simular el pelaje de las arañas. Insertá seis o ocho palitos en cada bolita para formar las patas.

Pegá dos confites en la parte delantera con un poco de chocolate derretido para hacer los ojos. Llevá las arañas a la heladera por 30 minutos para que tomen consistencia… ¡y listo!

Podés servirlas sobre una bandeja decorada con “telarañas” de algodón, luces naranjas o papel negro. Si querés hacer la receta más saludable, reemplazá la manteca por pasta de maní natural y las galletitas por avena triturada.