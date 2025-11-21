El pequeño “pueblo de las brujas”: sus mitos y leyendas atraen a cientos de turistas

Este rincón es conocido como el “pueblo embrujado” debido a las antiguas leyendas que sobreviven entre sus calles empedradas y casas encaladas.

El "pueblo embrujado" de España. Foto: Instagram @soportujar_alpujarra

Si bien Halloween no es una festividad muy celebrada en Argentina, hay otros países -como Estados Unidos o España- donde la “Noche de Brujas” tiene un mayor significado y la gente acostumbra a disfrazarse y decorar las casas con cosas terroríficas.

Es justamente en el país europeo donde se encuentra la localidad más especial para visitar en Halloween, el “pueblo embrujado”. Se trata de Soportújar, un lugar que cada año atrae a cientos de visitantes fascinados por su historia, sus leyendas y su ambiente enigmático.

El "pueblo embrujado" de España. Foto: Instagram @soportujar_alpujarra

Este rincón es conocido como el “pueblo embrujado” debido a las antiguas leyendas que sobreviven entre sus calles empedradas y casas encaladas. Se dice que, tras la Reconquista, Soportújar fue repoblado por familias gallegas que trajeron consigo las historias de meigas y hechiceros típicas del norte de España.

Con el paso de los siglos, esos relatos se mezclaron con la tradición andaluza, dando lugar a una identidad mágica que todavía perdura. Por su parte, el municipio supo conservar y potenciar esa atmósfera misteriosa a través de fiestas, esculturas y recorridos temáticos.

El pueblito español más tenebroso. Foto: Instagram @soportujar_alpujarra

De ese modo, en fechas como La Noche de las Brujas, los vecinos se disfrazan, se organizan aquelarres simbólicos y narran historias que despiertan la imaginación de los visitantes.

Fiesta de Halloween en Soportújar

El próximo 8 de noviembre, el pueblo de las brujas vuelve a abrir sus puertas para una noche única donde la tradición, la magia y el misterio se apoderan de nuestras calles.

Durante esa jornada, el municipio preparó una programación muy cargada que atrae a cualquier amante de Halloween:

Mercado artesanal y gastronómico desde la mañana : sabores y artesanía con esencia mágica.

BatuKada de bienvenida : ¡el ritmo que despierta a las brujas!

Pasacalle de Brujas : un acceso rodeado de esculturas fantásticas y símbolos esotéricos.

Pasajes del Terror : los lugares más visitados por su ambiente enigmático.

Teatro de Brujas : tradición, humor y misterio en escena.

Saludo institucional : inicio oficial de la gran velada.

Concurso de disfraces : los visitantes deben mostrar su mejor hechizo y sorprender al jurado.

Queimada : el ritual más esperado, entre conjuros y fuego.

Orquesta La Rebelión : gran fin de fiesta para bailar hasta el amanecer.

Gran rifa con 150€ en juego, además de un concurso de fotografía con premio.

Todas estas actividades forman una noche mágica para vivir en familia, con amigos.