Halloween en Mar del Plata: las actividades gratuitas en museos y eventos especiales para realizar

“Mar del Plata Misteriosa” realizará su segunda edición del ciclo este viernes, con propuestas de terror, música, cine, recorridos nocturnos y experiencias inmersivas en distintos espacios culturales de la ciudad.

Halloween en Mar del Plata Foto: Municipio de Gral Pueyrredón

La Municipalidad de General Pueyrredon celebrará Halloween este viernes 31 de octubre con la segunda edición de “Mar del Plata Misteriosa”, un ciclo que invita a disfrutar de una noche especial con actividades gratuitas en museos y centros culturales municipales.

Las propuestas comenzarán a las 18 y se extenderán hasta la medianoche, con opciones para toda la familia. Habrá desde noches de terror en los museos, hasta una jornada entera dedicada al género, con intervenciones, espectáculos y ambientaciones inspiradas en clásicos del cine como “El Fantasma de la Ópera”, “El Exorcista”, “Drácula”, “Annabelle”, “Frankenstein”, “El Juego del Miedo” y “La Llamada”.

Halloween en Mar del Plata Foto: Municipio de Gral Pueyrredón

Cada espacio contará con una temática y una puesta en escena diferente, diseñada para transformar los museos en escenarios de misterio, música y diversión. Por ejemplo, en Villa Victoria (Matheu y Lamadrid) se realizará una “Zombie Rave”, una fiesta familiar con música en vivo, ambientación de cementerio y foodtrucks, donde el público está invitado a asistir disfrazado.

En el Museo Scaglia (España y Libertad), los visitantes podrán sumergirse en una noche de terror con personajes de “Hotel Transylvania”, además de participar en una recorrida a oscuras (linterna en mano) para descubrir los secretos del museo. Por su parte, Villa Mitre (Lamadrid y Matheu) presentará una actividad lúdica de “Merlina y sus amigos”, con DJ y propuestas gastronómicas.

Mientras tanto, en el Centro Cultural Osvaldo Soriano (25 de Mayo y Catamarca) se estrenará la película de terror “Doctor Cerebro”, de Pablo Parés, apta para mayores de 16 años.

La Casa sobre el Arroyo (Quintana y Funes) será el epicentro de una experiencia inspirada en “El Proyecto Blair Witch”, con proyecciones al aire libre y actividades en el parque. En tanto, la Casa Mores (Alem y Gascón) ofrecerá de 20 a 24 una velada de “Tango misterioso”, donde la música y la ambientación sumergirán al público en una atmósfera de suspenso y elegancia.

Mar del Plata. Foto: Instagram @turismomardelplata

Halloween en Mar del Plata: un evento para toda la familia

Además de las propuestas en los museos, el ciclo incluirá una nueva edición del “Festival Yeca”, una iniciativa que busca fomentar la actividad gastronómica y cultural en las calles de Mar del Plata. En esta oportunidad, el evento se desarrollará sobre la calle Bernardo de Irigoyen, en Playa Grande, con música, foodtrucks y espacios peatonales.

La primera edición de “Mar del Plata Misteriosa”, realizada en 2024, convocó a más de 24 mil personas, según informó el director de Cultura, Francisco Taverna. Este año, el municipio espera superar esa cifra y consolidar la propuesta como una de las actividades culturales más esperadas del calendario local.