Horóscopo de Virgo de hoy: domingo 16 de noviembre de 2025

Orden y equilibrio
Canal 26
Por Canal 26
domingo, 16 de noviembre de 2025, 03:08

En la astrología, Virgo está regido por Mercurio, el planeta de la comunicación y el intelecto. Su elemento es la tierra, que representa la practicidad, el análisis y la atención al detalle.

Hoy, alineas tus esfuerzos para mejorar la estructura de tu vida. El universo premia a quienes mantienen orden en el caos. Deja que la disciplina sea tu guía.

Salud

Una jornada perfecta para reanudar una rutina de salud que te brinde tranquilidad. Mantén a raya el estrés con actividades al aire libre que revitalicen tu espíritu.

También podría interesarte

Doncic: "Me gusta más meter triples cuando todo el mundo está en contra"

Doncic: "Me gusta más meter triples cuando todo el mundo está en contra"

Aerolíneas chinas reembolsarán y cambiarán billetes a Japón tras alerta de viaje de Pekín

Aerolíneas chinas reembolsarán y cambiarán billetes a Japón tras alerta de viaje de Pekín

Dinero

Este es el día para enfocarte en tus finanzas personales. Si bien puede parecer abrumador, la prudencia traerá consigo estabilidad a largo plazo.

Amor

El amor no se da por sentado y hoy es importante que lo demuestres. Sorprende a tu pareja con gestos genuinos e impactantes; fortalecerán el vínculo y la conexión entre ambos.

Características clave de Virgo

Analíticos: las personas de Virgo son conocidas por su enfoque analítico y meticuloso. Tienen un gran ojo para los detalles y tienden a ser precisos en su trabajo y en su vida cotidiana.

Prácticos: son muy prácticos y eficientes en la resolución de problemas. Prefieren soluciones realistas y funcionales, y buscan maneras de mejorar la eficiencia en todo lo que hacen.

Organizados y ordenados: la organización es una característica distintiva de Virgo. Les gusta mantener todo en orden y pueden ser muy sistemáticos en su enfoque hacia las tareas y responsabilidades.

Serviciales y solidarios: tienen un fuerte deseo de ayudar a los demás y son muy solidarios. Disfrutan brindando apoyo práctico y emocional a sus amigos y familiares.

Críticos y perfeccionistas: Virgo puede ser autoexigente y crítico, tanto consigo mismo como con los demás. Su deseo de perfección puede llevarlos a ser exigentes, pero también a buscar constantemente la mejora.