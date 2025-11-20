Horóscopo de Escorpio de hoy: jueves 20 de noviembre de 2025

Intensidad y pasión

jueves, 20 de noviembre de 2025, 03:09

En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

Escorpio, el día se despliega con oportunidades para dejar brillar tu lado más intenso y apasionado. Revisa tus objetivos y cámbialos si es necesario para alinearlos con tus deseos verdaderos.

Salud

Tu fortaleza emocional puede atravesar desafíos significativos. Identifica y trabaja en confrontar las relaciones o situaciones que generen estrés continuo.

Dinero

La perseverancia en tus esfuerzos laborales y el entendimiento de los mercados traerán resultados tangibles en el corto plazo.

Amor

El romance adquiere un matiz transformador si te atreves a compartir sueños y esperanzas, estableciendo una conexión única y profunda con tu pareja.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.