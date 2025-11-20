Horóscopo de Libra de hoy: jueves 20 de noviembre de 2025
Equilibrio emocional
En la astrología, Libra está regido por Venus, el planeta del amor y la belleza. Su elemento es el aire, que simboliza la mente, la comunicación y la búsqueda del equilibrio.
Libra, las fuerzas del universo te invitan a mirar dentro de ti mismo y buscar un sentido de equilibrio y paz en cada situación. Usa tu intuición para navegar los desafíos.
Salud
Presta atención a síntomas pasados por alto y asegúrate de sanar tanto tu cuerpo como tu mente.
También podría interesarte
Dinero
Cualquier actividad económica realizada con detenimiento dará buenos frutos. Tómate el tiempo necesario para evaluar cada opción antes de invertir o gastar.
Amor
El romance florece si decides ser honesto sobre tus expectativas personales. Confía y comunícate abiertamente con tu pareja para construir un vínculo sólido.
¿Cómo son los del signo Libra?
Equilibrados y justos: Las personas de Libra buscan la armonía y el equilibrio en sus vidas. Son muy justos y se esfuerzan por mantener la equidad en sus relaciones y en sus decisiones.
Sociables: son muy sociables y disfrutan de la compañía de los demás. Les encanta interactuar con diferentes personas y construir relaciones sólidas y significativas.
Diplomáticos: Libra tiene un talento natural para la diplomacia. Son hábiles para mediar en conflictos y para persuadir a los demás con su encanto y su habilidad para ver ambos lados de una situación.
Estéticos y refinados: tienen un agudo sentido de la belleza y el estilo. Se sienten atraídos por lo estéticamente agradable y disfrutan de las artes y de ambientes elegantes.
Indecisos: la búsqueda del equilibrio a veces puede hacer que Libra sea indeciso y evite tomar decisiones difíciles. Prefieren evitar conflictos y buscar soluciones que minimicen la confrontación.