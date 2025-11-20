Horóscopo de Libra de hoy: jueves 20 de noviembre de 2025

Equilibrio emocional

En la astrología, Libra está regido por Venus, el planeta del amor y la belleza. Su elemento es el aire, que simboliza la mente, la comunicación y la búsqueda del equilibrio.

Libra, las fuerzas del universo te invitan a mirar dentro de ti mismo y buscar un sentido de equilibrio y paz en cada situación. Usa tu intuición para navegar los desafíos.

Salud

Presta atención a síntomas pasados por alto y asegúrate de sanar tanto tu cuerpo como tu mente.

Dinero

Cualquier actividad económica realizada con detenimiento dará buenos frutos. Tómate el tiempo necesario para evaluar cada opción antes de invertir o gastar.

Amor

El romance florece si decides ser honesto sobre tus expectativas personales. Confía y comunícate abiertamente con tu pareja para construir un vínculo sólido.

¿Cómo son los del signo Libra?

Equilibrados y justos: Las personas de Libra buscan la armonía y el equilibrio en sus vidas. Son muy justos y se esfuerzan por mantener la equidad en sus relaciones y en sus decisiones.

Sociables: son muy sociables y disfrutan de la compañía de los demás. Les encanta interactuar con diferentes personas y construir relaciones sólidas y significativas.

Diplomáticos: Libra tiene un talento natural para la diplomacia. Son hábiles para mediar en conflictos y para persuadir a los demás con su encanto y su habilidad para ver ambos lados de una situación.

Estéticos y refinados: tienen un agudo sentido de la belleza y el estilo. Se sienten atraídos por lo estéticamente agradable y disfrutan de las artes y de ambientes elegantes.

Indecisos: la búsqueda del equilibrio a veces puede hacer que Libra sea indeciso y evite tomar decisiones difíciles. Prefieren evitar conflictos y buscar soluciones que minimicen la confrontación.