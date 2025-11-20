Horóscopo de Tauro de hoy: jueves 20 de noviembre de 2025

Claridad mental

En la astrología, Tauro está regido por Venus, el planeta del amor y la belleza. Su elemento es la tierra, que simboliza la estabilidad, la practicidad y el enfoque en lo tangible.

Tauro, el cosmos favorece tu capacidad de decisión y te impulsa a actuar con claridad. Este día, armoniza intenciones y objetivos para obtener los resultados deseados.

Salud

Tus energías fluctúan. Un descanso oportuno y una alimentación consciente se tornan relevantes. Prioriza prácticas que fortalezcan tu bienestar diario.

Dinero

Buenos vientos económicos se acercan, pero es crucial organizar tus finanzas. Evita el impulso de gastos superfluos y enfócate en ahorrar para metas a mediano plazo.

Amor

Profundiza en tus relaciones y redescubre el poder de la palabra. Conversaciones significativas pueden renovar la chispa y fortalecer la estabilidad emocional con tu ser amado.

¿Cómo es una persona del signo Tauro?

Estables y fiables: Las personas de Tauro son conocidas por su estabilidad y fiabilidad. Son muy consistentes en sus acciones y en sus relaciones, lo que les convierte en amigos y compañeros leales.

Prácticos y realistas: Tauro tiene una mentalidad práctica y realista. Prefieren abordar los problemas de manera lógica y tangible, buscando soluciones efectivas y duraderas.

Pacientes y persistentes: la paciencia es una de las grandes virtudes de Tauro. Son persistentes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque metódico les ayuda a lograr sus objetivos con tiempo y esfuerzo.

Amantes del placer y la comodidad: a Tauro le gusta disfrutar de las cosas buenas de la vida, como la buena comida, el confort y la belleza. Valoran las experiencias placenteras y se sienten atraídos por el lujo y la comodidad.

Resistentes y determinados: son muy determinados y pueden ser bastante resistentes ante las adversidades. Su fuerte voluntad y su naturaleza tenaz les ayudan a superar obstáculos y a mantenerse enfocados en sus metas.