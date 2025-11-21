Horóscopo de Escorpio de hoy: viernes 21 de noviembre de 2025

Transformación vital

En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

Una energía renovadora te guiará a través de experiencias que alterarán significativamente tu perspectiva. Confía en tu intuición mientras atraviesas este periodo de metamorfosis.

Salud

Dedicar tiempo a explorar terapias alternativas puede abrir nuevos caminos hacia un bienestar integral. Los hábitos de vida equilibrados proporcionarán el soporte necesario en este periodo de cambio.

Dinero

Procura tener un enfoque práctico en tus asuntos económicos. La gestión adecuada de tus recursos te dará la libertad de realizar inversiones prometedoras.

Amor

Es un buen momento para abrir nuevos diálogos en las relaciones y dejar atrás viejas discusiones. La renovación del vínculo fortalecerá la intimidad y la comprensión con seres queridos.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.