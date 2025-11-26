Horóscopo de Escorpio de hoy: miércoles 26 de noviembre de 2025

Profundas emociones

En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

Escorpio sentirá una gran intensidad emocional. Permita que su intuición lo guíe hacia nuevos horizontes.

Salud

Cuide su salud mental, balanceando sus actividades. Respire con profundidad antes de actuar.

Dinero

Un desafío financiero podría acercarse. Prepárese para afrontarlo con determinación y planificación.

Amor

Las relaciones amorosas alcanzarán un nuevo nivel de comprensión si habla con el corazón abierto.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.