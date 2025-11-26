Horóscopo de Leo de hoy: miércoles 26 de noviembre de 2025

Corazón abierto

En la astrología, Leo está regido por el Sol, el planeta de la vitalidad y la autoexpresión. Su elemento es el fuego, que simboliza la pasión, el liderazgo y la creatividad.

Luz y optimismo llenan el día de Leo. Los cambios son inminentes, y su actitud determinará el resultado.

Salud

La fuerza interna es su aliada; aproveche para practicar deporte y mantenerse activo.

Dinero

Planifique con cautela y delegue responsabilidades para alcanzar metas financieras.

Amor

Momentos especiales esperan. Exprese sus sentimientos y disfrute de la compañía de sus seres queridos.

¿Cómo son las personas del signo Leo?

Carismáticos: Las personas de Leo suelen ser muy carismáticas y extrovertidas. Su presencia es a menudo magnética y tienden a atraer la atención y admiración de los demás.

Líderes Naturales: Leo tiene una inclinación natural hacia el liderazgo. Son capaces de tomar la iniciativa y guiar a otros con confianza y determinación.

Creativos y Expresivos: Son altamente creativos y disfrutan de expresar su individualidad. Les gusta destacar y mostrar su talento en diversas áreas, como el arte, el entretenimiento o la moda.

Generosos y Leales: Son muy generosos con sus amigos y seres queridos. La lealtad y el compromiso son fundamentales para ellos, y están dispuestos a apoyar a quienes les importan en todo momento.

Seguros: Leo tiende a tener una gran confianza en sí mismo y una fuerte ambición. Se sienten motivados a alcanzar sus metas y a sobresalir en lo que hacen.