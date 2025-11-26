Horóscopo de Libra de hoy: miércoles 26 de noviembre de 2025

Equilibrio y paz

En la astrología, Libra está regido por Venus, el planeta del amor y la belleza. Su elemento es el aire, que simboliza la mente, la comunicación y la búsqueda del equilibrio.

Hoy sentirá la necesidad de encontrar un equilibrio en su vida diaria. El caos puede ser organizado con pequeños cambios.

Salud

Dedique tiempo a la meditación o al yoga para encontrar su centro emocional.

Dinero

Analice cuidadosamente cualquier propuesta de inversión. Una mente clara permite decisiones acertadas.

Amor

Romántico día para reforzar la confianza en pareja. Revivan momentos especiales y disfruten juntos.

¿Cómo son los del signo Libra?

Equilibrados y justos: Las personas de Libra buscan la armonía y el equilibrio en sus vidas. Son muy justos y se esfuerzan por mantener la equidad en sus relaciones y en sus decisiones.

Sociables: son muy sociables y disfrutan de la compañía de los demás. Les encanta interactuar con diferentes personas y construir relaciones sólidas y significativas.

Diplomáticos: Libra tiene un talento natural para la diplomacia. Son hábiles para mediar en conflictos y para persuadir a los demás con su encanto y su habilidad para ver ambos lados de una situación.

Estéticos y refinados: tienen un agudo sentido de la belleza y el estilo. Se sienten atraídos por lo estéticamente agradable y disfrutan de las artes y de ambientes elegantes.

Indecisos: la búsqueda del equilibrio a veces puede hacer que Libra sea indeciso y evite tomar decisiones difíciles. Prefieren evitar conflictos y buscar soluciones que minimicen la confrontación.