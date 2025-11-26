Horóscopo de Piscis de hoy: miércoles 26 de noviembre de 2025

Sueños y emociones

En la astrología, Piscis está regido por Neptuno (y tradicionalmente por Júpiter), el planeta de la espiritualidad y la inspiración. Su elemento es el agua, que simboliza la emoción, la intuición y la sensibilidad.

Hoy, Piscis está especialmente sensible a los cambios vibracionales. Despertará de sueños inspiradores que indican direcciones futuras.

Salud

La conexión con la naturaleza será revitalizante. Tómese su tiempo para reconectarse con su entorno.

Dinero

Las inversiones exigen un análisis más profundo. Evite decisiones apresuradas pensando en el futuro.

Amor

La conexión espontánea será fuerte hoy. Escuche sus sentimientos y compártalos con sinceridad.

¿Cómo son las personas del signo de Piscis?

Emocionales y Empáticos: Las personas de Piscis son profundamente emocionales y empáticas. Tienen una gran capacidad para comprender y compartir los sentimientos de los demás, lo que les convierte en amigos y compañeros comprensivos.

Creativos: Son altamente creativos y poseen una rica imaginación. Disfrutan de las artes y de cualquier forma de expresión que les permita explorar su mundo interno y sus fantasías.

Intuitivos: Piscis tiene una fuerte intuición y una conexión con el mundo espiritual. A menudo sienten atracción por temas místicos o esotéricos y confían en su sentido interno para guiar sus decisiones.

Compasivos: Tienen una naturaleza altruista y se sienten impulsados a ayudar a los demás. Su compasión los lleva a involucrarse en causas benéficas y a ofrecer apoyo a quienes lo necesitan.

Soñadores: Pueden ser soñadores y a veces tienden a evadirse de la realidad. La necesidad de escapar de las presiones del mundo puede llevarlos a buscar refugio en sus pensamientos y fantasías.