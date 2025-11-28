Horóscopo de Escorpio de hoy: viernes 28 de noviembre de 2025

Pasión y transformación

En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

Querido Escorpio, hoy sentirás la brisa de la transformación rodeándote. Estás en un período para redefinir aspectos importantes, tanto personales, como financieros.

Salud:

En el ámbito de la salud, vigila no dejar que el estrés abrume tus pensamientos. Conseguir tiempo para ti mismo te aportará bienestar y plenitud.

Dinero:

Arremangáte y optimiza tus talentos para lograr ganar activos. Un entorno favorable puede llevarte a oportunidades que antes no habías contemplado.

Amor:

Permite que la pasión marque el día. Fortalece la relación con detalles románticos y gestos que evoquen el amor genuino que compartes.

Siempre hay espacio para reinventarse y alcanzar cimas más altas.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.