Horóscopo de Leo de hoy: viernes 28 de noviembre de 2025

Liderazgo y cambio

En la astrología, Leo está regido por el Sol, el planeta de la vitalidad y la autoexpresión. Su elemento es el fuego, que simboliza la pasión, el liderazgo y la creatividad.

Para Leo, hoy es día ideal para manifestar tu carácter de líder natural. Tendrás la capacidad de afrontar cambios con una mentalidad positiva y colaborativa.

Salud:

Ponte en movimiento y revitaliza tu cuerpo con alguna actividad física que disfrutés. Será fundamental para mantener un estado mental equilibrado.

El cuerpo es un refugio donde mora el alma.

Dinero:

Las oportunidades de negocio se presentarán a tildes. Estás en una época madura para asumir nuevos roles financieros que puedan mejorar tus ingresos.

Amor:

Comunicarte claramente y reforzar los lazos con amigos y pareja te ayudará a enfrentar las adversidades que puedan surgir.

¿Cómo son las personas del signo Leo?

Carismáticos: Las personas de Leo suelen ser muy carismáticas y extrovertidas. Su presencia es a menudo magnética y tienden a atraer la atención y admiración de los demás.

Líderes Naturales: Leo tiene una inclinación natural hacia el liderazgo. Son capaces de tomar la iniciativa y guiar a otros con confianza y determinación.

Creativos y Expresivos: Son altamente creativos y disfrutan de expresar su individualidad. Les gusta destacar y mostrar su talento en diversas áreas, como el arte, el entretenimiento o la moda.

Generosos y Leales: Son muy generosos con sus amigos y seres queridos. La lealtad y el compromiso son fundamentales para ellos, y están dispuestos a apoyar a quienes les importan en todo momento.

Seguros: Leo tiende a tener una gran confianza en sí mismo y una fuerte ambición. Se sienten motivados a alcanzar sus metas y a sobresalir en lo que hacen.