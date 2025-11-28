Odian la Navidad: los 3 signos del zodiaco que más sufren en las fiestas de fin de año

Hay tres grupos de personas que prefieren evitar las reuniones en la Navidad y el Año Nuevo, en base a lo señalado por la astrología.

La Navidad y el Año Nuevo son dos oportunidades para reunirse con la familia o amigos. Sin embargo, muchas personas padecen estos encuentros y prefieren un momento en soledad o un festejo íntimo con una o dos personas. Ante esto, la astrología supo detectar a los signos del zodiaco que buscan escapar de estas reuniones.

En detalle, el horóscopo apuntó que aquellos de Capricornio, Escorpio y Acuario suelen tener una tendencia a pasarla mal durante la Navidad y el Año Nuevo, por lo que pueden ser llamados como el Grinch, el clásico personaje recordado por el cuento, la serie y su película.

Por esto mismo, este listado puede ser ideal para saber a qué personas insistirles para pasar un momento juntos en estos días y cuáles no. Frente a las fiestas de fin de año, puede ser que estos escapen de toda invitación para compartir una jornada de encuentros.

Los signos que odian la Navidad y el Año Nuevo

Capricornio (23 de diciembre al 20 de enero):

Aquellas personas de Capricornio son prácticos y reservados, y las fiestas aparecen como situaciones en donde deben salir de su zona de confort. Mientras todos se emocionan con los adornos y los regalos, estos piensan en los gastos y el tiempo que deberán invertir en estos eventos sociales. Según su visión, se podría aprovechar el momento para descansar o incluso planificar lo que ocurrirá el próximo año.

Escorpio (24 de octubre al 22 de noviembre):

Los sujetos de Escorpio no les gusta aparentar paciencia y diversión cuando no la sienten. Frente a una jornada cargada de deseos de “buenas intenciones”, suelen sentirlas faltas de sinceridad. Estas personas prefieren escapar de los eventos familiares en los que se simula que todo va genial cuando hay peleas y fuertes divisiones. Prefieren el drama real y no las apariencias. Además, Año Nuevo los puede frustrar porque sienten que todo es superficial, entre los brindis y las promesas que nadie cumple. Ellos prefieren introspección antes que cotillón.

Acuario (21 de enero al 19 de febrero):

Los de Acuario, rebeldes por naturaleza, odian sentirse obligados a seguir tradiciones. Para ellos, la Navidad y el Año Nuevo son un invento comercial que fomenta el consumismo y las costumbres vacías. Si fuese por ellos, cambiarían el festejo por algo más auténtico, como una noche de charla filosófica o un evento solidario. No soportan las formalidades ni el típico “tenés que venir porque es familia”. ¿Rituales? Solo si son raros o fuera de lo común.