Vuelve la magia de Navidad a Buenos Aires: el icónico árbol gigante para sacarse fotos con entrada libre y gratuita

La Ciudad se llena de espíritu festivo con el regreso del árbol gigante de una reconocida marca de lujo, un espacio ideal para sacarse fotos, disfrutar de actividades navideñas y recorrer propuestas gastronómicas, con entrada libre y gratuita.

Árbol de Navidad de Carolina Herrera Foto: Carolina Herrera.

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para vivir a pleno la Navidad 2025 y, como cada año, Carolina Herrera, la icónica marca de lujo, volvió a desplegar su imponente árbol navideño para sacarse fotos, disfrutar de una experiencia inmersiva y sumergirse en la magia de las fiestas. ¿Cuándo abre y dónde está ubicado?

El árbol de Navidad de Carolina Herrera: días, ubicación y todos los detalles

La magia navideña vuelve a Buenos Aires con una propuesta especial: el nuevo árbol de Navidad de Carolina Herrera, con entrada libre y gratuita, perfecto para sacarse fotos, vivir el espíritu festivo y disfrutar las muestras que la icónica marca de lujo preparó para la temporada.

Árbol de Navidad de Carolina Herrera Foto: Carolina Herrera.

El árbol se encuentra en Bochapolo, dentro del Campo Argentino de Polo (Av. del Libertador 4096, Palermo), en un espacio al aire libre rodeado de opciones gastronómicas que completan la experiencia. Puede visitarse de viernes a domingo, de 12 a 21 horas, y cuenta con distintos rincones y exhibiciones especialmente diseñados para disfrutar de la Navidad.

Por la noche, el imponente árbol se ilumina con un espectáculo de luces que transforma el lugar en un escenario perfecto para fotografías. Además, los visitantes pueden entrar a su interior, viviendo una experiencia aún más inmersiva y sorprendente.

Árbol de Navidad de Carolina Herrera. Foto: Instagram @polohubsocial

Además, Carolina Herrera también dijo presente en Galerías Pacífico, donde también instaló un imponente árbol de Navidad dentro del shopping. La propuesta permite a los visitantes disfrutar del espíritu navideño mientras recorren el centro comercial, se sacan fotos frente al árbol y viven una experiencia festiva.

Árbol de Navidad de Carolina Herrera en Galerías Pacífico. Foto: Instagram @fader.realizaciones

Detalles sobre la experiencia

Entrada: libre y gratuita

Ubicación: Av. del Libertador 4096, Palermo

Lugar: Bocha Polo, Campo Argentino de Polo

Días y horarios: viernes a domingos, de 12 a 21 h

Opciones gastronómicas en Bocha Polo

Ribs al Río, famoso por sus ribs ahumadas artesanalmente.

Bardo , el bar itinerante de Inés de los Santos

Narda Lepes, a cargo del restaurante Epicúreo de HSBC y también del wine bar Capital Vinos.

Imperial Beer House

Nómade.

Cruza Polo.

Árbol de Navidad de Carolina Herrera. Foto: Instagram @polohubsocial

Cómo llegar en transporte público al Campo Argentino de Polo

En colectivo

Las líneas más cercanas del Campo Argentino de Polo son las que paran sobre Av. del Libertador: 67, 102 y 130. También se puede llegar caminando entre 5 y 10 minutos desde las paradas ubicadas en Plaza Italia o sobre Av. Sarmiento, donde circulan las líneas 10, 12, 15, 29, 34, 36, 37, 41, 55, 57, 59, 60, 93, 95, 152 y 160.

En subte

La Línea D es la opción de subte más cercana: hay que bajarse en la estación Palermo y, desde allí, caminar entre 6 y 8 cuadras por Av. Santa Fe o Av. del Libertador hasta llegar al Campo Argentino de Polo.

En tren

La opción más cómoda es el Ramal Tigre de la Línea Mitre: hay que bajar en la estación 3 de Febrero, que queda prácticamente enfrente del predio, por lo que es una de las formas más directas y accesibles para llegar.