Navidad y horóscopo: cómo decorar el árbol navideño según tu signo del zodiaco

Cada signo es diferente y, por ende la decoración de cada hogar y árbol llevará una distinción personalizada. Al igual que los adornos, en cada hogar, año a año la ilusión se renueva.

Cómo decorar el árbol de Navidad según tu signo del zodiaco. Foto: Unsplash

Armar el árbol de Navidad es uno de los rituales más esperados del año y cada vez más personas buscan nuevas formas para decorarlo. Entre las tendencias que crecen existe la de elegir la estética según el signo del zodiaco de cada uno, combinando colores, materiales y formas pertenecientes a la energía de cada persona.

Árbol de Navidad. Foto: Freepik.

Cómo decorar el árbol de Navidad según tu signo del zodiaco

Si bien la impronta a cada decoración se la da la familia, la astrología determina que estas decoraciones corresponden a cada signo:

Aries : lo vibrante y dinámico es clave, por lo que se deben usar rojos intensos, dorados y elementos metálicos que transmitan fuerza. Guirnaldas llamativas, luces potentes y adornos de gran tamaño van perfecto con su espíritu impulsivo.

Tauro : este signo se inclina por lo clásico y lo natural, con verdes profundos, detalles rústicos, cintas de arpillera y adornos de madera, los cuales transmiten estabilidad y calidez.

Géminis : para los geminianos, la creatividad manda. Una combinación de colores contrastantes entre amarillos, celestes, lilas y adornos variados, mezclados sin rigidez, reflejaría su energía dual.

Cáncer : busca lo emocional con tonos pastel, perlas, cintas suaves y elementos que evoquen recuerdos familiares, como adornos heredados o fotos.

Leo : necesitan protagonismo, y su árbol también, por lo que utilizar dorados brillantes, luces cálidas y adornos glam brindarán un estilo teatral y luminoso.

Virgo: prioriza la armonía visual y prefiere paletas suaves, adornos simétricos, un orden impecable y materiales nobles como madera, vidrio o cerámica artesanal.

Qué pasa con los adornos rojo y verde en Navidad. Foto: Unsplash

Libra : la clave es el equilibrio. Por eso, los rosas, blancos y plateados, con adornos elegantes y proporciones bien cuidadas son su estilo. Las composiciones florales también encajan perfecto.

Escorpio : se atreve a lo profundo con árboles oscuros, detalles en borgoña, morado o negro y luces tenues que generen misterio y sofisticación.

Sagitario : buscan un árbol viajero y temático incorporando adornos del mundo como mapas, colores intensos y elementos bohemios.

Capricornio : prefiere lo sobrio y atemporal con blanco, dorado, verde clásico y adornos discretos, pero de calidad.

Acuario : la consigna es innovar. Por eso, el azul eléctrico, plateados, luces led, adornos futuristas y combinaciones fuera de lo típico va bien.

Piscis: se mueve en un universo sensorial donde se mezclan tonos acuáticos, estrellas, brillos suaves y una estética etérea que invite a la calma y la fantasía.

Decorar el árbol según el signo zodiacal es una forma creativa de sumar identidad al hogar y transformar un gesto tradicional en un momento de conexión personal. Cada signo encuentra en los colores y materiales una forma de expresar su esencia, y esa energía se traslada a uno de los rincones más simbólicos de la Navidad.