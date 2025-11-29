Horoscopo de Escorpio de hoy: sábado 29 de noviembre de 2025

Metas Elevadas

En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

El día te empuja a tomar iniciativa. Abandona viejos patrones que han limitado tu potencial y mira más allá de las circunstancias inmediatas.

Salud

Recurre a terapias alternativas para lograr una salud holística. Opta por el enfoque que te sea más cómodo, pero busca la estabilidad emocional.

Dinero

La perseverancia será tu mejor aliada en tus aspiraciones financieras. Confía en tu intuición y en tu capacidad para ver oportunidades donde los demás no logran ver.

Amor

En el amor, podrá ser tiempo de transformación personal compartida. La pasión te acompañará cada paso del camino, atrévete a sentir plenamente.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.