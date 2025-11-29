Horoscopo de Leo de hoy: sábado 29 de noviembre de 2025

Pasiones y Creatividad

En la astrología, Leo está regido por el Sol, el planeta de la vitalidad y la autoexpresión. Su elemento es el fuego, que simboliza la pasión, el liderazgo y la creatividad.

Aprovecha la energía del día para explorar nuevas facetas de ti mismo. Una mente creativa y un corazón abierto guiarán cada paso que des.

Salud

Desafía tus límites con una nueva rutina de ejercicios, iniciando pequeños cambios que aporten a tu vitalidad y bienestar general.

Dinero

Tus finanzas se beneficiarán de un enfoque innovador. Es un buen momento para considerar nuevas inversiones o repensar proyectos que habías dejado a un lado.

Amor

Una conexión profunda resplandecerá en tu camino amoroso. Rodéate de aquellos que te animan a ser tu mejor versión y ofrece tu amor con generosidad, pero siempre sin condiciones.

¿Cómo son las personas del signo Leo?

Carismáticos: Las personas de Leo suelen ser muy carismáticas y extrovertidas. Su presencia es a menudo magnética y tienden a atraer la atención y admiración de los demás.

Líderes Naturales: Leo tiene una inclinación natural hacia el liderazgo. Son capaces de tomar la iniciativa y guiar a otros con confianza y determinación.

Creativos y Expresivos: Son altamente creativos y disfrutan de expresar su individualidad. Les gusta destacar y mostrar su talento en diversas áreas, como el arte, el entretenimiento o la moda.

Generosos y Leales: Son muy generosos con sus amigos y seres queridos. La lealtad y el compromiso son fundamentales para ellos, y están dispuestos a apoyar a quienes les importan en todo momento.

Seguros: Leo tiende a tener una gran confianza en sí mismo y una fuerte ambición. Se sienten motivados a alcanzar sus metas y a sobresalir en lo que hacen.