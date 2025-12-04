Horóscopo de Escorpio de hoy: jueves 4 de diciembre de 2025

Renueva tu energía

En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

Querido Escorpio, los astros proponen un día de renovación energética. Es hora de dejar ir lo que no te sirve para abrir espacio a lo nuevo.

Salud

Es crucial que cuides tus horas de descanso. La práctica de técnicas como la meditación o la respiración controlada te hará bien.

Dinero

Procura ser cauto con los grandes gastos. Prioriza lo necesario y planifica con la mirada puesta en metas a largo plazo.

Amor

Es un momento favorable para redescubrir los motivos que te enamoraron de tu pareja. Tambièn infunde magia a la rutina diaria.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.