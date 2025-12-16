Los signos que entran en su “era villana” en 2026: por qué serán los más odiados del zodíaco

Estos signos eran pacíficos y condescendientes, pero ahora llegó el momento de hacerse respetar. Quiénes son.

Cuáles son los signos que serán los malos del 2026

Algunos signos del zodíaco no se vuelven malos, sino que simplemente dejarán de ser complacientes. En 2026, se convertirán en los verdaderos odiados, ya que comenzarán a priorizarse, poner límites y dejar de encargarse de problemas ajenos, aunque eso les cueste amistades, amores e incluso peleas.

En astrología, la llamada “era villana” no tiene que ver con hacer daño ni con volverse cruel. Todo lo contrario. Estos cinco signos del zodíaco dejarán de hacerse daño a sí mismos, aunque eso implique incomodar a otros. El año no va a premiar a los que dicen que sí a todo, sino a los que actúan con coherencia, se eligen y se ponen en primer lugar.

Cuáles son los signos que serán los villanos del zodíaco.

Ese cambio de actitud tendrá un costo: perder vínculos, generar enojo y ser señalados como “los malos”. Pero también traerá una ganancia clave: respeto propio. Estos son los signos que más lo van a sentir y las razones por las que serán vistos como los más odiados.

Cuáles son los signos que serán “los malos” del 2026

Cáncer

Durante años cargó con emociones ajenas, sostuvo a todos y postergó sus propias necesidades. En 2026, Cáncer se cansa. Empieza a decir que no, se corre del rol de salvador y deja de justificar actitudes que lo lastiman. ¿El problema? Cuando el signo más contenedor deja de estar disponible, muchos se sienten abandonados. Cáncer no cambia: se protege.

Signo de Cáncer

Libra

El rey de la diplomacia decide romper el equilibrio a su favor. Libra deja de mediar, de suavizar verdades y de bancar situaciones injustas solo para que no haya conflicto. En 2026 va a elegir su paz antes que quedar bien. Eso lo vuelve incómodo, directo y, para algunos, egoísta. Para él, es simple: coherencia.

Piscis

Piscis se despierta del sacrificio constante. Se termina la empatía sin límites, el perdón eterno y el dar sin recibir. Este signo empieza a poner barreras emocionales y a soltar relaciones que lo drenan.

Al dejar de salvar a todos, muchos lo van a acusar de frío o distante. Pero Piscis, por primera vez, se elige.

Aries

Aries deja de pedir permiso. En 2026, este signo explota, pero no desde el enojo impulsivo de siempre, sino desde una decisión clara: no va a frenarse más por nadie. Se termina la paciencia con los que dudan, los que prometen y no cumplen, y los que le bajan el precio a su intensidad.

Signo de Aries

Aries va a ir de frente, sin filtro y sin vueltas. Va a decir lo que piensa, va a actuar rápido y va a priorizar sus deseos, aunque eso lo haga quedar como agresivo, egoísta o imposible de manejar. Muchos lo van a odiar porque ya no va a esperar a nadie.

Capricornio

El más fuerte del zodíaco se vuelve implacable con sus límites. Capricornio deja de negociar su tiempo, su energía y sus objetivos. En 2026, prioriza su crecimiento personal aunque eso implique cortar lazos o decepcionar expectativas. Para muchos será frío o ambicioso. Para Capricornio, es supervivencia emocional.