Se abre el portal 111: qué rituales que hay que hacer para manifestar deseos y abundancia este 1 de enero

Según la numerología, el 1 de enero de 2026 activa el llamado portal 111, una fecha cargada de simbolismo asociada a nuevos comienzos, claridad de intención y manifestación, ideal para realizar rituales simples que ayuden a proyectar deseos y metas para el ciclo que comienza.

El comienzo de 2026 llega cargado de un fuerte simbolismo espiritual. Foto: unsplash

El comienzo de 2026 llega cargado de un fuerte simbolismo espiritual. Este 1 de enero se activa lo que en numerología se conoce como el portal “111”, una alineación especial asociada a la manifestación, los nuevos comienzos y la renovación personal.

Después de casi una década sin una configuración similar, la repetición del número 1, vinculado al liderazgo, la iniciativa y la identidad, potencia su energía y marca el inicio de un nuevo ciclo de nueve años. Se presenta así como un momento ideal para redefinir objetivos, soltar viejos patrones y alinear deseos profundos con acciones concretas.

Esta fecha es considerada especial porque coinciden tres energías de inicio: el día 1, el mes 1 y un año con vibración 1, como ocurre en 2026 (2+2+6=10 y 1+0=1), que en numerología se reduce a ese número. Esa combinación es la que da origen a lo que se conoce como el 111, asociado a nuevos comienzos y a la manifestación de intenciones.

Portal 111, Año Nuevo. Foto: Freepik.

Rituales para el 1 de enero de 2026: el poder del portal 111

En el universo de los números, el 111 funciona como un impulso energético. Simboliza la capacidad de transformar ideas en realidad y refuerza la conexión entre pensamiento, intención y acción. Considerado un número maestro, su presencia este primer día del año invita a enfocarse con claridad, tomar decisiones conscientes y avanzar con una energía renovada.

Este portal representa una apertura: dejar atrás la inercia, animarse a nuevos proyectos y asumir el control del rumbo personal y material que se quiere construir durante el año.

Fuegos artificiales por la llegada del 2026. Foto: EFE

Rituales para el 1 de enero de 2026: cinco prácticas para iniciar el año con intención

Para quienes desean conectar con esta vibración de abundancia y comienzo, existen rituales simples, pero significativos que ayudan a canalizar su energía:

Definir intenciones claras: escribir metas personales de forma concreta. En este ciclo, menos es más: lo importante es la precisión y la coherencia de los deseos.

Meditación de inicio: dedicar unos minutos al silencio para visualizar cómo se quiere transitar el 2026, conectando respiración, emociones y propósito.

Círculo de luz: encender tres velas blancas o doradas formando un círculo, acompañando el gesto con una afirmación positiva que abra el camino a lo nuevo.

Baño de limpieza energética: al comenzar el 1/1, utilizar sal gruesa, romero o ruda para liberar cargas y renovar la energía, siguiendo rituales tradicionales de purificación.

Acto de gratitud: escribir todo aquello por lo que se siente agradecimiento y luego quemar el papel de manera consciente, como símbolo de cierre y apertura a nuevas oportunidades.

Rituales para el 1 de enero de 2026.

Este portal 111 invita a empezar el año con intención, foco y confianza, recordando que cada decisión tomada desde la claridad puede convertirse en el primer paso de una transformación profunda.