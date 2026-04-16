El ritual del huevo, una tendencia en las redes: qué es, para qué sirve y el paso a paso para hacerlo en tu casa
Si bien no tiene respaldo científico, su popularidad sigue creciendo gracias a su practicidad y difusión en TikTok e Instagram. Conocé los significados de las formas de cada yema dentro de la nota.
En medio del ritmo acelerado y el estrés cotidiano, las prácticas ancestrales vuelven a ganar lugar, especialmente entre quienes buscan alternativas para sentirse mejor. Una de las más comentadas en redes sociales como TikTok e Instagram es el llamado “ritual del huevo”, una técnica vinculada a la magia blanca que se volvió tendencia en el último tiempo.
La idea detrás de este ritual es simple: cuando una etapa se vuelve pesada, aparecen conflictos o las cosas no fluyen, puede haber una carga energética que afecta el bienestar. En este contexto, el huevo se utiliza como una herramienta simbólica para “limpiar” esas energías y ayudar a recuperar el equilibrio.
El procedimiento es sencillo y accesible. Solo se necesita un huevo y un recipiente con agua. El primer paso es pasar el huevo por todo el cuerpo en dirección hacia abajo: comenzando por la cabeza, siguiendo por los brazos y terminando en las piernas. Luego, se rompe el huevo en el agua, donde muchas personas creen que se pueden observar señales sobre el estado emocional o energético.
Si bien no tiene respaldo científico, su popularidad sigue creciendo gracias a su practicidad y a la difusión en redes. Entre lo espiritual y lo viral, el ritual del huevo se consolida como una de las tendencias que combinan tradición y nuevas formas de bienestar.
El paso a paso para hacer el ritual del huevo
- Preparar los elementos: primero, se coloca agua en un recipiente transparente y se deja el huevo listo en un lugar tranquilo.
- Iniciar la limpieza: después, se toma el huevo con delicadeza y se lo pasa por el cuerpo siempre hacia abajo, empezando por la cabeza.
- Seguir el recorrido: luego, se desliza por los brazos, el tronco y las piernas, manteniendo el mismo sentido para acompañar la limpieza energética.
- Acompañar con una intención: mientras se realiza el ritual, se repite un mantra, una oración o una afirmación positiva para reforzar el propósito espiritual.
- Romper el huevo: una vez finalizado el recorrido, se rompe el huevo con cuidado y se lo vuelca dentro del recipiente con agua.
- Leer la señal: tras unos instantes de reposo, se observan la yema y clara para interpretar el resultado del ritual.
El significado de las formas de cada yema en el ritual del huevo
- Si aparecen nubes y remolinos: las formas nubosas o mezcladas hablan de problemas de comunicación, especialmente en vínculos cercanos como la pareja, amistades o trabajo.
- Si aparecen puntos rojos o negros: estas marcas se leen como una advertencia para prestar más atención a la salud y al estado físico general.
- Si aparecen telarañas: la presencia de hilos o figuras similares a telarañas que bajan de arriba hacia abajo se interpreta como una señal de envidia alrededor. Según esta creencia, la cantidad marcaría cuántas personas cercanas tendrían esa carga negativa hacia quien hizo el ritual.
- Si la yema baja hasta el fondo del vaso: cuando la yema no flota y cae desde el inicio, la interpretación más fuerte dentro de este ritual es que habría un trabajo de magia negra o una carga energética muy pesada.
- Si la yema parece cocida, caliente o muy clara: esa apariencia se toma como un signo favorable, relacionado con un ambiente cargado de energía positiva y protección.
- Si la yema queda turbia con burbujas: una yema opaca o rodeada de burbujas se relaciona con el mal de ojo y con una carga energética negativa fuerte.
- Si se forman flores: cuando alrededor de la yema aparecen figuras suaves o abiertas que recuerdan a flores, eso se interpreta como una señal de protección espiritual y de presencia de energías positivas.
- Si se forman hilos en el agua: los hilos largos o finos se asocian con chismes, comentarios ajenos y energías negativas que van cargando el entorno personal.
- Si se forman picos o espinas hacia abajo: cuando la clara o la yema generan puntas marcadas que descienden, eso se asocia con situaciones que generan angustia, preocupación o malestar constante.
- Si se ven formas de ojos: las figuras que recuerdan a unos ojos indican que alguien del entorno observa con atención excesiva, celos o envidia los movimientos de la persona.
- Si se ven remolinos en la figura: las vueltas, espirales o formas en movimiento suelen vincularse con molestias físicas o desequilibrios que conviene atender.
- Si un manto cubre toda la yema: cuando la yema queda tapada por una capa o velo, se cree que alguien está provocando, molestando o interfiriendo de manera negativa.