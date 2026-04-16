El ritual del huevo, una tendencia en las redes:

El ritual del huevo, una tendencia en las redes sociales. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

En medio del ritmo acelerado y el estrés cotidiano, las prácticas ancestrales vuelven a ganar lugar, especialmente entre quienes buscan alternativas para sentirse mejor. Una de las más comentadas en redes sociales como TikTok e Instagram es el llamado “ritual del huevo”, una técnica vinculada a la magia blanca que se volvió tendencia en el último tiempo.

La idea detrás de este ritual es simple: cuando una etapa se vuelve pesada, aparecen conflictos o las cosas no fluyen, puede haber una carga energética que afecta el bienestar. En este contexto, el huevo se utiliza como una herramienta simbólica para “limpiar” esas energías y ayudar a recuperar el equilibrio.

El llamado “ritual del huevo”, es una técnica vinculada a la magia blanca que se volvió tendencia en el último tiempo. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

El procedimiento es sencillo y accesible. Solo se necesita un huevo y un recipiente con agua. El primer paso es pasar el huevo por todo el cuerpo en dirección hacia abajo: comenzando por la cabeza, siguiendo por los brazos y terminando en las piernas. Luego, se rompe el huevo en el agua, donde muchas personas creen que se pueden observar señales sobre el estado emocional o energético.

Si bien no tiene respaldo científico, su popularidad sigue creciendo gracias a su practicidad y a la difusión en redes. Entre lo espiritual y lo viral, el ritual del huevo se consolida como una de las tendencias que combinan tradición y nuevas formas de bienestar.

El paso a paso para hacer el ritual del huevo

Preparar los elementos: primero, se coloca agua en un recipiente transparente y se deja el huevo listo en un lugar tranquilo. Iniciar la limpieza: después, se toma el huevo con delicadeza y se lo pasa por el cuerpo siempre hacia abajo, empezando por la cabeza. Seguir el recorrido: luego, se desliza por los brazos, el tronco y las piernas, manteniendo el mismo sentido para acompañar la limpieza energética. Acompañar con una intención: mientras se realiza el ritual, se repite un mantra, una oración o una afirmación positiva para reforzar el propósito espiritual. Romper el huevo: una vez finalizado el recorrido, se rompe el huevo con cuidado y se lo vuelca dentro del recipiente con agua. Leer la señal: tras unos instantes de reposo, se observan la yema y clara para interpretar el resultado del ritual.

El significado de las formas de cada yema en el ritual del huevo

Si la yema baja hasta el fondo del vaso, habría un trabajo de magia negra o una carga energética muy pesada. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)