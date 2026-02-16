Qué rituales hacer para atraer la prosperidad y la abundancia en el Año Nuevo Chino. Foto: Freepik

El Año Nuevo Chino es una de las celebraciones más importantes y antiguas del mundo, repleta de simbolismo, rituales y tradiciones que buscan atraer la buena fortuna para el ciclo que comienza.

Este 2026, el Año Nuevo Chino se celebrará este 17 de febrero y reunirá a millones de personas en países de Asia como China, Taiwán, Hong Kong, Singapur, Malasia, Indonesia, Vietnam y Corea.

Pero, a través del tiempo y principalmente la globalización, la celebración supo extenderse a otras latitudes por fuera de estos países asiáticos, donde también se realizan rituales y festejos a fin de poder atraer la buena suerte, prosperidad y bienestar.

La Plata celebra el Año Nuevo Chino. Foto: Prensa.

Los rituales para hacer en Año Nuevo Chino

Durante el Año Nuevo Chino, existen diversos rituales tradicionales que buscan atraer la buena suerte. Uno de los más importantes es la limpieza del hogar, que consiste en ordenar y limpiar profundamente la casa para eliminar las energías negativas acumuladas durante el año anterior. Según se cree, este acto permite que la buena fortuna fluya libremente.

Otro ritual muy utilizado es el de las monedas, que está destinado a atraer la abundancia. Se lleva a cabo colocando dos monedas en una bolsa roja, sumando dos más en los días siguientes hasta completar las seis monedas. La bolsa se la deja en un lugar visible y cada año se agrega una moneda adicional como símbolo de crecimiento económico.

Rituales para hacer en Año Nuevo Chino. Foto: Freepik

Otro ritual es el del arroz, que guarda un importante significado cultural, dado que representa (también) la abundancia y el sustento. Por 10 días se coloca una cucharada de arroz crudo en una taza y, transcurrido este período, se enciende una vela blanca y se cocina ese arroz junto con otros alimentos.

También, decorar el hogar con flores amarillas es otra tradición que busca atraer la prosperidad y la buena fortuna.

El origen milenario del Año Nuevo Chino

También conocido como el Festival de la Primavera, el Año Nuevo Chino tiene un origen milenario que combina conocimientos de astronomía, agricultura y mitología. Su inicio se remonta a más de 3.000 años, durante la dinastía Shang, cuando las comunidades agrícolas realizaban ceremonias para agradecer las cosechas, honrar a los antepasados y pedir prosperidad para el nuevo año. Desde entonces, la celebración evolucionó, pero mantuvo su esencia espiritual y simbólica.

El protagonista será el Caballo de madera durante este 2026. Foto: Imagen generada con IA

El calendario chino se basa en un ciclo de 12 animales, cada uno vinculado a uno de los cinco elementos: madera, fuego, tierra, metal y agua. Este año, el protagonismo será del Caballo de Madera, un signo asociado con la libertad, la acción y el liderazgo.

A su vez, la influencia del elemento fuego potencia cualidades como la pasión, la creatividad y la ambición, lo que convierte al año en un período ideal para iniciar proyectos y asumir nuevos desafíos.

Uno por uno, todos los signos del Horóscopo Chino