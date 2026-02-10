En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

Querido Escorpio, prepárate para una jornada de intensa transformación. Tu capacidad para adaptarte a los cambios será puesta a prueba. Abraza el cambio con valentía y enfrenta todas las adversidades con una actitud positiva.

Salud

Hoy, cuidar tu salud emocional será esencial. Busca refugio en prácticas espirituales o de meditación que ayuden a aliviar cualquier tensión interna.

Dinero

Las oportunidades económicas estarán a tu alcance. Asegúrate de evaluar cada decisión con cuidado antes de actuar. Mantén la confianza en tu intuición a la hora de invertir en nuevas oportunidades.

Amor

Establece un nuevo curso en tus relaciones sentimentales. Será un buen momento para manifestar tus deseos y principios, buscando siempre una conexión honesta y genuina.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.