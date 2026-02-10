En la astrología, Leo está regido por el Sol, el planeta de la vitalidad y la autoexpresión. Su elemento es el fuego, que simboliza la pasión, el liderazgo y la creatividad.

Querido Leo, hoy te sentirás especialmente dotado de una energía creativa desbordante. Aprovecha para dar vida a proyectos que habías dejado en pausa, despliega tu ingenio y pasión en todo lo que hagas.

Salud

Es un buen día para explorar diferentes caminos que te ayuden a mantener tu cuerpo y mente en armonía. Dale a tu físico el cuidado que merece e incorpora nuevas rutinas saludables.

Dinero

En el ámbito económico, aparecerán oportunidades que te permitirán invertir en ideas innovadoras. Actúa con inspiración y prudencia para obtener resultados favorables.

Amor

Con tu pareja, es momento de despertar la chispa del amor con actividades que realcen el sentido lúdico y la complicidad. Deja que el amor se exprese libremente a través del arte y la creatividad compartida.

¿Cómo son las personas del signo Leo?

Carismáticos: Las personas de Leo suelen ser muy carismáticas y extrovertidas. Su presencia es a menudo magnética y tienden a atraer la atención y admiración de los demás.

Líderes Naturales: Leo tiene una inclinación natural hacia el liderazgo. Son capaces de tomar la iniciativa y guiar a otros con confianza y determinación.

Creativos y Expresivos: Son altamente creativos y disfrutan de expresar su individualidad. Les gusta destacar y mostrar su talento en diversas áreas, como el arte, el entretenimiento o la moda.

Generosos y Leales: Son muy generosos con sus amigos y seres queridos. La lealtad y el compromiso son fundamentales para ellos, y están dispuestos a apoyar a quienes les importan en todo momento.

Seguros: Leo tiende a tener una gran confianza en sí mismo y una fuerte ambición. Se sienten motivados a alcanzar sus metas y a sobresalir en lo que hacen.