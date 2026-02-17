Canal 26
Por Canal 26
martes, 17 de febrero de 2026, 03:09

En la astrología, Géminis está regido por Mercurio, el planeta de la comunicación y el intelecto. Su elemento es el aire, que representa la mente, la curiosidad y la comunicación.

Para Géminis, este día estará lleno de dualidades. Esto le permitirá ajustar su foco en las relaciones y en los temas que realmente importan.

Salud

Cuide su alimentación y evite los excesos. Una dieta balanceada es más que un hábito, es una necesidad para su bienestar.

También podría interesarte
Horóscopo de Piscis de hoy: martes 17 de febrero de 2026

Horóscopo de Piscis de hoy:martes 17 de febrero de 2026

Horóscopo de Acuario de hoy: martes 17 de febrero de 2026

Horóscopo de Acuario de hoy:martes 17 de febrero de 2026

Dinero

En el ámbito laboral, es posible que reciba una oportunidad inesperada. Sea consciente al evaluar sus pros y contras antes de dar el paso.

Amor

Este día favorece la reconciliación y el entendimiento. Aproveche para conversar y fortalecer lazos familiares y amistosos.

¿Cómo es la personalidad de los Géminis?

Curiosos y adaptables: las personas de Géminis son muy curiosas y les encanta aprender sobre una variedad de temas. Son adaptables y pueden ajustarse fácilmente a nuevas situaciones y entornos.

Comunicativos y expresivos: tienen una gran habilidad para comunicarse y expresarse. Disfrutan de la conversación y pueden ser muy persuasivos y elocuentes.

Ingeniosos y creativos: su mente rápida y aguda les permite encontrar soluciones ingeniosas a los problemas. Son creativos y disfrutan explorando nuevas ideas y enfoques.

Versátiles y sociables: Géminis es conocido por su versatilidad. Les gusta experimentar con diferentes actividades y pueden ser muy sociables, disfrutando de la compañía de una variedad de personas.

Inquietos y cambiantes: pueden ser inquietos y tener dificultades para mantenerse en un solo lugar o concentrarse en una sola tarea durante mucho tiempo. Sus intereses y estados de ánimo pueden cambiar con frecuencia.