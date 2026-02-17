En la astrología, Libra está regido por Venus, el planeta del amor y la belleza. Su elemento es el aire, que simboliza la mente, la comunicación y la búsqueda del equilibrio.

Para Libra, el día despide con una invitación a la observación interna. Escuche tanto a su mente como a su corazón al tomar decisiones fundamentales.

Salud

Cultive hábitos saludables. Puede que una caminata al aire libre entre la naturaleza le siente muy bien para relajar tensiones acumuladas.

Dinero

Evalúe cuidadosamente sus próximos movimientos económicos. Consultar con terceros expertos puede brindarle una nueva perspectiva sobre su situación actual.

Amor

Sea honesto y sincero en sus relaciones. La honestidad será el cimiento de sus vínculos más importantes y de su crecimiento personal.

¿Cómo son los del signo Libra?

Equilibrados y justos: Las personas de Libra buscan la armonía y el equilibrio en sus vidas. Son muy justos y se esfuerzan por mantener la equidad en sus relaciones y en sus decisiones.

Sociables: son muy sociables y disfrutan de la compañía de los demás. Les encanta interactuar con diferentes personas y construir relaciones sólidas y significativas.

Diplomáticos: Libra tiene un talento natural para la diplomacia. Son hábiles para mediar en conflictos y para persuadir a los demás con su encanto y su habilidad para ver ambos lados de una situación.

Estéticos y refinados: tienen un agudo sentido de la belleza y el estilo. Se sienten atraídos por lo estéticamente agradable y disfrutan de las artes y de ambientes elegantes.

Indecisos: la búsqueda del equilibrio a veces puede hacer que Libra sea indeciso y evite tomar decisiones difíciles. Prefieren evitar conflictos y buscar soluciones que minimicen la confrontación.