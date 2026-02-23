En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

Querido Escorpio, las revelaciones internas te ayudarán a navegar a través de cambios transformadores. Deja ir el pasado y abraza el renacimiento.

Salud

Escucha a tu cuerpo y dale lo que necesita. El descanso y la autorreflexión serán claves para recuperarte.

Dinero

Una reestructuración en tus finanzas podría ser necesaria. Asegúrate de realizar inversiones prudentes.

Amor

Este día está lleno de posibilidades amorosas. No temas manifestar tus sentimientos hacia los demás.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.