En la astrología, Libra está regido por Venus, el planeta del amor y la belleza. Su elemento es el aire, que simboliza la mente, la comunicación y la búsqueda del equilibrio.

Comience descartando viejos hábitos que ya no le benefician. El propósito de hoy será buscar un nuevo equilibrio y estabilidad que deje espacio para crecimiento.

Salud

Tómese un descanso necesario si se siente abrumado. Un poco de paz mental ahora pagará grandes dividendos en el futuro.

Dinero

La clave reside en formular estrategias poderosas y aplicar sus habilidades persuasivas en las negociaciones importantes que estén disponibles.

Amor

El compromiso y la compresión serán la base de su relación actual. Aproveche lo bueno e invierta en el crecimiento conjunto con su pareja.

¿Cómo son los del signo Libra?

Equilibrados y justos: Las personas de Libra buscan la armonía y el equilibrio en sus vidas. Son muy justos y se esfuerzan por mantener la equidad en sus relaciones y en sus decisiones.

Sociables: son muy sociables y disfrutan de la compañía de los demás. Les encanta interactuar con diferentes personas y construir relaciones sólidas y significativas.

Diplomáticos: Libra tiene un talento natural para la diplomacia. Son hábiles para mediar en conflictos y para persuadir a los demás con su encanto y su habilidad para ver ambos lados de una situación.

Estéticos y refinados: tienen un agudo sentido de la belleza y el estilo. Se sienten atraídos por lo estéticamente agradable y disfrutan de las artes y de ambientes elegantes.

Indecisos: la búsqueda del equilibrio a veces puede hacer que Libra sea indeciso y evite tomar decisiones difíciles. Prefieren evitar conflictos y buscar soluciones que minimicen la confrontación.