Rituales para Halloween 2025: cómo atraer abundancia y prosperidad según tu signo del zodiaco

Según la astrología, cada signo zodiacal puede aprovechar el 31 de octubre para enfocarse y atraer buenos deseos para los próximos meses. Descubrí cuál es el ritual ideal para vos.

Rituales para Halloween. Foto: Freepik

El 31 de octubre, cuando se celebra Halloween, no es solo es una noche de disfraces y misterios, sino que también es una fecha poderosa para cerrar ciclos, limpiar energías y atraer buena fortuna antes de que termine el año.

La energía de esa fecha tan especial y poderosa puede usarse para dejar atrás lo que pesa y abrir espacio a lo nuevo y, según la astrología, cada signo del zodiaco puede aprovecharla de una forma distinta.

Signo por signo, de qué forma atraer buena energía en Halloween

Aries

Encendé una vela roja y escribí en un papel aquello que querés dejar en el pesado. Enterralo o quemalo con mucho cuidado y visualizá cómo desaparece.

Este ritual te ayudará a liberar el enojo o la frustración acumulada y dejarle el camino libro a los nuevos comienzos.

Tauro

Sumergite en un baño con sal marina, pétalos de rosa y unas gotas de tu perfume favorito y mientras te relajás, pensá en todo lo bueno que lograste y agradecele a la vida.

Este ritual de gratitud funciona para atraer abundancia y bienestar material.

Astrología. Foto: Pexels.

Géminis

Escribí tres deseos en un papel y colocalo bajo una vela amarilla. Mientras la vela arde, repetí tus intenciones en voz alta.

Este ritual funciona para conectar con tu poder de manifestación y reforzar la comunicación.

Cáncer

Encendé una vela blanca y rodeala piedras que te transmitan paz. Pedí protección para tu casa, para vos y para tus seres queridos.

Halloween es ideal para fortalecer tus lazos afectivos y limpiar el ambiente familiar.

Leo

Prendé una vela dorada y mirá tu reflejo en el espejo. Agradecé en voz alta por tus logros y afirmá tu valor.

Este acto simbólico te recarga de confianza y magnetismo para atraer nuevas oportunidades.

Virgo

Armá un pequeño altar con elementos naturales como hojas secas, piedras y ramas. Luego, en una hoja, escribí lo que querés ordenar o soltar en tu vida y guardalo abajo de una piedra.

Este ritual te ayudará a soltar el control y confiar más en el proceso de la vida.

Rituales, astrologia, manifestacion Foto: Pexels

Libra

Encendé una vela rosa y escribí una lista de relaciones o situaciones que querés sanar. Mientras la llama arde, imaginá cómo se restablece el equilibrio en tu vida.

Este ritual es el ideal para armonizar vínculos y relaciones que están pendientes de una cuerda a punto de romperse.

Escorpio

El ritual de transformación es el ideal para vos: quemá un papel con tus miedos y, mientras las cenizas se disuelven, pensá en lo que querés renacer.

Halloween es tu noche de poder: aprovechala para cerrar heridas y renacer con fuerza.

Sagitario

Encendé una vela violeta y escribí tres metas para el próximo año. Visualizá cómo se cumplen mientras mirás la llama.

Este ritual es ideal amplificar tu energía expansiva y conectarte con nuevas oportunidades.

Capricornio

Prepará un frasco con sal, una moneda y una hoja de laurel. Guardalo en tu lugar de trabajo o cerca de tus proyectos.

Este amuleto atraerá prosperidad y estabilidad para los meses que vienen y para el nuevo año.

Rituales, astrologia, manifestacion Foto: Pexels

Acuario

Encendé una vela azul y meditá unos minutos en silencio. Pensá en ideas o causas que querés impulsar. Este ritual potencia tu creatividad y te alinea con tu propósito colectivo.

Piscis

Dejá un vaso con agua al lado de tu cama y, antes de dormir, pedí claridad en tus sueños. Al despertar, tirá el agua y anotá lo que recordás.

Este sencillo ritual fortalece tu intuición y limpia tu energía emocional.