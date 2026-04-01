En la astrología, Piscis está regido por Neptuno (y tradicionalmente por Júpiter), el planeta de la espiritualidad y la inspiración. Su elemento es el agua, que simboliza la emoción, la intuición y la sensibilidad.

Abre tus sentidos a la intuición y pensa en los resultados inesperados como parte del aprendizaje.

Salud

Invierte en tu bienestar emocional. Escuchar música o reflexionar con arte elevará tu moral.

Dinero

Revisa minuciosamente detallitos que pueden causar grandes diferencias en tus balances financieros. No te dejes llevar por promesas de dinero rápido.

Amor

Profundiza en tus relaciones mirando más allá de la superficie. Los gestos sinceros reforzarán lazos familiares y de pareja.

¿Cómo son las personas del signo de Piscis?

Emocionales y Empáticos: Las personas de Piscis son profundamente emocionales y empáticas. Tienen una gran capacidad para comprender y compartir los sentimientos de los demás, lo que les convierte en amigos y compañeros comprensivos.

Creativos: Son altamente creativos y poseen una rica imaginación. Disfrutan de las artes y de cualquier forma de expresión que les permita explorar su mundo interno y sus fantasías.

Intuitivos: Piscis tiene una fuerte intuición y una conexión con el mundo espiritual. A menudo sienten atracción por temas místicos o esotéricos y confían en su sentido interno para guiar sus decisiones.

Compasivos: Tienen una naturaleza altruista y se sienten impulsados a ayudar a los demás. Su compasión los lleva a involucrarse en causas benéficas y a ofrecer apoyo a quienes lo necesitan.

Soñadores: Pueden ser soñadores y a veces tienden a evadirse de la realidad. La necesidad de escapar de las presiones del mundo puede llevarlos a buscar refugio en sus pensamientos y fantasías.