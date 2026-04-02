En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

Para Escorpio, este jueves se presenta como la ocasión perfecta para enfrentar renovaciones vitales. Los astros te empujan hacia una transformación personal y profesional.

Salud

Anímate a romper con esos patrones que limitan tu crecimiento personal. Escuchar a tu cuerpo te ayudará a identificar lo que realmente necesitas.

Dinero

Sigue tus instintos al tomar decisiones financieras. La percepción que tienes hacia los negocios guiados por tu intuición brillará.

Amor

El amor te presenta desafíos emocionales que, si los enfrentas correctamente, fortalecerán tus relaciones afectivas.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.