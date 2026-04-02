En la astrología, Piscis está regido por Neptuno (y tradicionalmente por Júpiter), el planeta de la espiritualidad y la inspiración. Su elemento es el agua, que simboliza la emoción, la intuición y la sensibilidad.

Piscis, permite que las emociones fluyan sin resistencia, dedicando tiempo a reflexionar sobre lo que realmente te llena. La claridad emocional te llevará hacia nuevos comienzos.

Salud

La energía espiritual se ve fortificada. Realiza actividades que promuevan la meditación y el equilibrio mental.

Dinero

Busca asesoramiento financiero apropiado. Una colaboración inesperada podría derivar en un éxito tangible, pero permanece atento a cualquier detalle.

Amor

Tus relaciones amorosas pueden florecer. Exprésate con franqueza a esa persona que ocupa tu corazón y las recompensas emocionales llegarán.

¿Cómo son las personas del signo de Piscis?

Emocionales y Empáticos: Las personas de Piscis son profundamente emocionales y empáticas. Tienen una gran capacidad para comprender y compartir los sentimientos de los demás, lo que les convierte en amigos y compañeros comprensivos.

Creativos: Son altamente creativos y poseen una rica imaginación. Disfrutan de las artes y de cualquier forma de expresión que les permita explorar su mundo interno y sus fantasías.

Intuitivos: Piscis tiene una fuerte intuición y una conexión con el mundo espiritual. A menudo sienten atracción por temas místicos o esotéricos y confían en su sentido interno para guiar sus decisiones.

Compasivos: Tienen una naturaleza altruista y se sienten impulsados a ayudar a los demás. Su compasión los lleva a involucrarse en causas benéficas y a ofrecer apoyo a quienes lo necesitan.

Soñadores: Pueden ser soñadores y a veces tienden a evadirse de la realidad. La necesidad de escapar de las presiones del mundo puede llevarlos a buscar refugio en sus pensamientos y fantasías.