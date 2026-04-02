En la astrología, Tauro está regido por Venus, el planeta del amor y la belleza. Su elemento es la tierra, que simboliza la estabilidad, la practicidad y el enfoque en lo tangible.

Para Tauro, este jueves será determinante. Las estrellas te empujan hacia un estado de introspección donde deberás evaluar tus prioridades personales y profesionales.

Salud

Ten cuidada atención a tu estado físico y mental. Un viaje corto o una actividad recreativa pueden hacer maravillas para tu nivel de energía.

Dinero

Hoy sentirás la necesidad imperiosa de modificar o replantear tus estrategias económicas. Estate abierto a recibir consejos que pueden cambiar tu perspectiva financiera.

Amor

El amor florece cuando menos lo esperas. Así que mantente receptivo a las sorpresas que la vida y tu pareja puedan ofrecerte durante esta jornada.

¿Cómo es una persona del signo Tauro?

Estables y fiables: Las personas de Tauro son conocidas por su estabilidad y fiabilidad. Son muy consistentes en sus acciones y en sus relaciones, lo que les convierte en amigos y compañeros leales.

Prácticos y realistas: Tauro tiene una mentalidad práctica y realista. Prefieren abordar los problemas de manera lógica y tangible, buscando soluciones efectivas y duraderas.

Pacientes y persistentes: la paciencia es una de las grandes virtudes de Tauro. Son persistentes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque metódico les ayuda a lograr sus objetivos con tiempo y esfuerzo.

Amantes del placer y la comodidad: a Tauro le gusta disfrutar de las cosas buenas de la vida, como la buena comida, el confort y la belleza. Valoran las experiencias placenteras y se sienten atraídos por el lujo y la comodidad.

Resistentes y determinados: son muy determinados y pueden ser bastante resistentes ante las adversidades. Su fuerte voluntad y su naturaleza tenaz les ayudan a superar obstáculos y a mantenerse enfocados en sus metas.