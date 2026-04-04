Cuáles son los signos que perdieron la esperanza en el amor. Foto: Freepik.

El amor no siempre es alegría y disfrute, también puede ser muy cruel y doloroso. Para algunos signos del zodíaco, estas decepciones pueden dejar huellas profundas en su forma de amar y hasta deciden cerrarse al amor para siempre.

Aunque cada persona vive el amor de manera diferente, la astrología señala que hay signos que, por su sensibilidad o intensidad, suelen tomarse las rupturas de forma más personal, lo que puede hacer que pierdan la esperanza en volver a enamorarse.

Desamor según cada signo

Sin embargo, cerrar el corazón no es el final de la historia, es simplemente el miedo a volver a pasar por lo mismo una vez que se ha sufrido un engaño, un dolor o un desarraigo. Cada signo tiene también herramientas propias para sanar, reconstruirse y volver a abrirse a nuevas oportunidades.

No todo está perdido: cuáles son los signos que deberán recuperar la confianza en el amor

Escorpio: cuando el dolor se transforma en desconfianza

Escorpio es uno de los signos más intensos del zodíaco. Cuando ama, lo hace profundamente, pero si se siente traicionado, puede cerrarse por completo. Para poder volver a recuperar la confianza en el amor, es necesario prender a soltar el control y entender que no todas las personas repetirán el mismo daño es clave para volver a confiar.

Signo de Escorpio

Capricornio: el miedo a perder el control emocional

Capricornio suele protegerse a través de la racionalidad. Tras una decepción, puede convencerse de que el amor no es prioridad. La clave para los nacidos bajo este signo es permitirse sentir sin planificar tanto y entender que la vulnerabilidad también es una fortaleza.

Virgo: cuando el análisis bloquea el corazón

Virgo analiza cada detalle y, tras una mala experiencia, puede enfocarse en los errores y perder la ilusión. Para poder salir del pozo, es necesario dejar de buscar perfección en el otro y aceptar la incertidumbre como parte del amor.

Signo de Virgo

Cáncer: heridas emocionales difíciles de soltar

Cáncer es muy sensible y afectivo. Cuando sufre, puede aferrarse al dolor y cerrarse por miedo a volver a lastimarse. Los nacidos bajo este signo deben entender la necesidad de trabajar en el desapego y recordar que no todas las historias terminan igual.