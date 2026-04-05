En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

El día es propicio para explorar tus sentimientos más profundos y buscar el entendimiento emocional.

Salud

Asegúrate de cuidar tanto tu bienestar físico como mental. Una actividad tranquila como la pintura o la escritura te ayudará a canalizar energías.

Dinero

Observa las oportunidades que se presenten. Tu intuición será especialmente aguda hoy, guiándote hacia decisiones financieras acertadas.

Amor

La confianza mutua será el pilar de tu relación. Comparte con tu pareja tus inquietudes y fortalece el lazo que los une.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.