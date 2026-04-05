En la astrología, Tauro está regido por Venus, el planeta del amor y la belleza. Su elemento es la tierra, que simboliza la estabilidad, la practicidad y el enfoque en lo tangible.

Tu intuición estará en su punto más alto, permitiéndote tomar decisiones importantes que influirán en tu futuro cercano. No temas seguir lo que te dicta tu corazón.

Salud

Es un excelente día para hacer ejercicio al aire libre. El contacto con la naturaleza te recargará de energía positiva y te ayudará a liberar el estrés acumulado.

Dinero

Hoy podrías recibir una sorpresa agradable en el ámbito económico. Es un buen momento para pensar en una pequeña inversión o darte un capricho personal.

Amor

La rutina diaria puede estar afectando tu relación. Dedica tiempo a una cena especial para reconectar con tu pareja. Asegúrate de escuchar y expresar tus deseos y necesidades.

¿Cómo es una persona del signo Tauro?

Estables y fiables: Las personas de Tauro son conocidas por su estabilidad y fiabilidad. Son muy consistentes en sus acciones y en sus relaciones, lo que les convierte en amigos y compañeros leales.

Prácticos y realistas: Tauro tiene una mentalidad práctica y realista. Prefieren abordar los problemas de manera lógica y tangible, buscando soluciones efectivas y duraderas.

Pacientes y persistentes: la paciencia es una de las grandes virtudes de Tauro. Son persistentes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque metódico les ayuda a lograr sus objetivos con tiempo y esfuerzo.

Amantes del placer y la comodidad: a Tauro le gusta disfrutar de las cosas buenas de la vida, como la buena comida, el confort y la belleza. Valoran las experiencias placenteras y se sienten atraídos por el lujo y la comodidad.

Resistentes y determinados: son muy determinados y pueden ser bastante resistentes ante las adversidades. Su fuerte voluntad y su naturaleza tenaz les ayudan a superar obstáculos y a mantenerse enfocados en sus metas.