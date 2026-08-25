Libra: conoce tu predicción en el horóscopo de hoy 25 de agosto de 2026

Libra, signo de Aire regido por Venus, recibe hoy 25 de agosto de 2026 la siguiente guía de los astros. HOY: Te alegrará que un amigo que pensabas perdido se comunique contigo, no sólo para saludarte sino para hacerte grandes propuestas. A continuación, el horóscopo completo para este día en amor, trabajo y salud.

Horóscopo de Libra en el amor hoy

Sorpresa agradable en el terreno de las amistades o de tu vida sentimental. Un viejo amor viene a prender el fuego que creías apagado.

Salud y energía de Libra este día 25 de agosto de 2026

Descubrirás alguien que te ayudará a encauzar tu vocación y lo tendrás como guía. Apuesta al espíritu innovador que tienes.

Horóscopo laboral de Libra para hoy

Por fin tu talento será bien remunerado. Es un día ideal para buscar trabajo o revisar tu sueldo con tus superiores.

¿Cuáles son las fechas de Libra? Las fechas que determinan el comienzo y el final de cada uno de los signos del zodiaco están basadas en la posición aparente del Sol en relación con las constelaciones a lo largo del año. Así, la astrología occidental divide el cielo en 12 sectores iguales (uno por cada signo), siguiendo el recorrido del Sol visto desde la Tierra, llamado eclíptica.

El orden de los signos según este recorrido es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Libra? Libra pertenece al elemento Aire.

La astrología asocia a cada signo a un elemento como una forma simbólica de agruparlos por energías y rasgos de personalidad. Este sistema proviene de la filosofía antigua, especialmente de la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que buscaba explicar la naturaleza y el comportamiento humano.

Según esta lógica, los signos de fuego (Aries, Leo, Sagitario) están representados por la acción, la energía y el impulso. Las personas de estos signos suelen ser entusiastas, apasionados y con iniciativa. Se las asocia a lo creativo, lo impulsivo y el liderazgo.

Los signos de tierra (Tauro, Virgo, Capricornio) son lo concreto, lo práctico y lo material. Son personas más realistas, estables y enfocadas en construir, organizar y sostener. Valoran la seguridad y los resultados tangibles.

Los signos de aire (Géminis, Libra, Acuario) están vinculados a la mente, la comunicación y las ideas. Tienden a ser analíticos, sociables y curiosos. Se destacan por el pensamiento y el intercambio intelectual.

Los signos de agua (Cáncer, Escorpio, Piscis) están vinculados a las emociones, la intuición y lo sensible. Son signos más empáticos, profundos y conectados con el mundo emocional, tanto propio como de los demás.

¿Con qué signos es compatible Libra? Libra es más compatible con Géminis, Acuario, Leo. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Libra? El número de la suerte de Libra es el 6.