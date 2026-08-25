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Horóscopo diario: las revelaciones para Piscis este 25 de agosto de 2026

Amor, riqueza y bienestar: así viene el día para los nacidos bajo el signo de Piscis.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
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En la astrología, Piscis está regido por Neptuno. Su elemento es el Agua y la piedra que le corresponde energéticamente es Aguamarina. Según el pronóstico, esto es lo que pueden esperar para hoy 25 de agosto de 2026 en el amor, la salud y el trabajo los nacidos bajo este signo.

Horóscopo de Piscis en el amor hoy

El diálogo resulta un poco difícil en este momento, no consigues vivir en armonía con tu pareja. Trata de poner todo de ti.

Salud y energía de Piscis este día 25 de agosto de 2026

Con la misma vara que juzgues, serás juzgado. La medida debe ser tu ley, piensa en ello antes de juzgar sin fundamento a otra persona.

Horóscopo laboral de Piscis para hoy

Productividad y eficiencia se conjugan a la perfección, sin embargo hay quienes resisten el cambio. Escucha sugerencias.

¿Cuáles son las fechas de Piscis?

Las fechas que marcan el inicio y el cierre de cada signo del zodiaco se establecen según la posición aparente del Sol frente a las constelaciones a lo largo del año. En este marco, la astrología occidental divide el cielo en 12 partes iguales —una por signo— siguiendo la trayectoria del Sol visto desde la Tierra, conocida como eclíptica.


Según esta trayectoria, el orden de los signos y sus fechas es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Piscis?

Piscis pertenece al elemento Agua.

La astrología vincula a cada signo con un elemento como una forma simbólica de agruparlos según sus energías y rasgos de personalidad. Este enfoque tiene su origen en la filosofía antigua, particularmente en la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que intentaba explicar tanto la naturaleza como el comportamiento humano.


  • Signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario): se asocian con la acción, la energía y el impulso. Quienes pertenecen a este grupo suelen destacarse por su entusiasmo, pasión e iniciativa, además de un perfil creativo, impulsivo y con capacidad de liderazgo.

  • Signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio): representan lo concreto, lo práctico y lo material. Se caracterizan por ser personas realistas, estables y orientadas a construir y sostener en el tiempo. Priorizan la seguridad y los resultados tangibles.

  • Signos de aire (Géminis, Libra y Acuario): están ligados a la mente, la comunicación y las ideas. Suelen ser analíticos, sociables y curiosos, con una marcada inclinación por el pensamiento y el intercambio intelectual.

  • Signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis): se vinculan con las emociones, la intuición y la sensibilidad. Se trata de perfiles empáticos, profundos y fuertemente conectados con el mundo emocional, tanto propio como ajeno.

¿Con qué signos es compatible Piscis?

Piscis es más compatible con Cáncer, Escorpio, Tauro. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Piscis?

El número de la suerte de Piscis es el 7.

¿Cómo es la personalidad de Piscis?

Piscis es un signo compasivo, artístico y soñador.

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Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

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