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El mensaje de Javier Milei por la salud del papa León XIV: “Toda la Argentina lo acompaña con afecto y oración”

El presidente utilizó sus redes sociales para resaltar su “afecto y mejores deseos” por la operación a la que será sometido el Sumo Pontífice.

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El Papa León XIV y Javier Milei
Javier Milei envió un mensaje al papa León XIV. Foto: Argentina.gob.ar
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Javier Milei publicó este domingo un mensaje dirigido al papa León XIV, donde le manifestó su “afecto y mejores deseos” ante la operación a la que será sometido debido a un nódulo en su pulmón.

“Quiero hacerle llegar mi afecto y mis mejores deseos ante la intervención a la que será sometido”, señaló el presidente en su cuenta de X y añadió: “Toda la Argentina acompaña con afecto y oración a Su Santidad, deseándole una pronta y completa recuperación”.

“Desde nuestro país nos unimos en oración por su salud, con la esperanza de que pronto pueda continuar guiando a la Iglesia con la sabiduría y fortaleza que lo caracterizan”, cierra el mensaje.

El Sumo Pontífice anunció este domingo que próximamente deberá operarse de un nódulo en un pulmón que le fue detectado en una fase “muy inicial y bien localizado”.

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Javier Milei y Donald Trump. Foto: @WhiteHouse

“Recientemente, durante algunos controles, los médicos me han encontrado un nódulo circunscrito en el pulmón. Ha sido localizado en una fase muy inicial y bien localizado”, afirmó tras el rezo del Ángelus dominical.

León XIV explicó que los médicos que trataron “consideran oportuno intervenir” y, siguiendo sus consejos, decidió “operarse para extirpar” el nódulo “en los próximos días”.

“Os agradezco vuestra cercanía espiritual y me encomiendo a vuestra oración. Gracias y buen domingo”, dijo el pontífice visiblemente tranquilo a los fieles que le escuchaban en la Plaza de San Pedro.

Preocupación por la salud del papa León XIV. Foto: REUTERS

El Episcopado pidió rezar por la salud del papa León XIV

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) convocó este domingo a los fieles a elevar una “oración especial” por la salud del papa León XIV. A través de un comunicado firmado por su presidente Marcelo Colombo y el secretario general, Raúl Pizarro, la cúpula de la Iglesia Católica en el país expresó su cercanía con el sumo pontífice y pidió acompañarlo espiritualmente durante este proceso médico.

“La Conferencia Episcopal Argentina invita a todo el Pueblo de Dios a unirse en una oración especial por el papa León XIV, ante la intervención quirúrgica a la que será sometido. Pedimos al Señor que le conceda fortaleza y paz en este momento, que la operación se desarrolle favorablemente y que pueda alcanzar una pronta y plena recuperación”, indicaron.

Y agregaron los obispos: “La serenidad y la confianza con que el Santo Padre se refirió a este momento durante el Ángelus de hoy nos reconfortan y nos animan a permanecer espiritualmente unidos a él, como nos lo ha pedido, acompañándolo con nuestro afecto, cercanía y oración, y confiándolo especialmente al cuidado maternal de la Virgen María”.

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