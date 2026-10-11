comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

El Episcopado pidió rezar por la salud del papa León XIV antes de la cirugía por un nódulo pulmonar

La cúpula de la Iglesia Católica de la Argentina expresó su cercanía con el sumo pontífice y pidió acompañarlo espiritualmente durante este proceso médico. León XIV permanecerá entre el 8 y el 11 de noviembre en el país y mantendrá una intensa agenda pastoral.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La cúpula de la Iglesia Católica de la Argentina expresó su cercanía con el sumo pontífice y pidió acompañarlo espiritualmente durante este proceso médico.
El Episcopado pidió rezar por la salud del papa León XIV antes de la cirugía por un nódulo pulmonar. Foto: Reuters (Matteo Minnella)
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) convocó este domingo a los fieles a elevar una “oración especial” por la salud del papa León XIV, quien anunció que será sometido en los próximos días a una intervención quirúrgica para extirpar un nódulo detectado en uno de sus pulmones, a menos de un mes de la visita apostólica que tiene prevista a la Argentina.

A través de un comunicado firmado por el presidente de la CEA, Marcelo Colombo, y el secretario general, Raúl Pizarro, la cúpula de la Iglesia Católica en el país expresó su cercanía con el sumo pontífice y pidió acompañarlo espiritualmente durante este proceso médico.

La Conferencia Episcopal Argentina invita a todo el Pueblo de Dios a unirse en una oración especial por el papa León XIV, ante la intervención quirúrgica a la que será sometido. Pedimos al Señor que le conceda fortaleza y paz en este momento, que la operación se desarrolle favorablemente y que pueda alcanzar una pronta y plena recuperación”, indicaron.

La cúpula de la Iglesia Católica de la Argentina expresó su cercanía con el sumo pontífice y pidió acompañarlo espiritualmente durante este proceso médico.
El papa León XIV será sometido en los próximos días a una intervención quirúrgica para extirpar un nódulo. Foto: Reuters (Matteo Minnella)

Y agregaron los obispos: “La serenidad y la confianza con que el Santo Padre se refirió a este momento durante el Ángelus de hoy nos reconfortan y nos animan a permanecer espiritualmente unidos a él, como nos lo ha pedido, acompañándolo con nuestro afecto, cercanía y oración, y confiándolo especialmente al cuidado maternal de la Virgen María”.

Contenido Recomendado

El papa León XIV anunció que en los próximos días será operado de un nódulo en el pulmón

El papa León XIV recorrerá Buenos Aires, Luján y Córdoba durante su visita a la Argentina.

Cierran los bancos durante 5 días en noviembre:cuándo y por qué será el nuevo feriado bancario en Argentina

Cierran los bancos durante 5 días en noviembre: cuándo y por qué será el nuevo feriado bancario en Argentina

Alarma en el Vaticano: León XIV anunció que será operado por un nódulo en el pulmón

A un mes de su histórica visita a la Argentina, el papa confirmó que deberá ser intervenido quirúrgicamente tras la detección temprana de un nódulo pulmonar durante controles médicos de rutina.

Recientemente, durante algunos controles, los médicos me encontraron un nódulo circunscrito en el pulmón. Fue encontrado en una fase muy inicial y bien localizado”, explicó León XIV desde la ventana del Palacio Apostólico, durante el rezo del Ángelus.

El pontífice precisó que los especialistas le recomendaron avanzar con la cirugía para evitar futuras complicaciones. “Los médicos me explicaron que es oportuno intervenir”, sostuvo, al tiempo que confirmó su decisión de someterse a la operación para extirpar la lesión.

Con un mensaje de tranquilidad dirigido a los fieles presentes en la Plaza de San Pedro, añadió: “Les agradezco su cercanía espiritual y me encomiendo a su oración. Gracias y buen domingo”.

Qué dijo el Vaticano sobre la cirugía y cuánto tiempo estará internado el Papa

Tras el anuncio del santo padre, el vocero vaticano Matteo Bruni brindó precisiones sobre el procedimiento médico y el período de recuperación previsto.

La intervención está prevista para los primeros días de la próxima semana. El tiempo previsto de hospitalización postoperatoria es de aproximadamente una semana”, indicó el portavoz.

El papa León XIV recorrerá Buenos Aires, Luján y Córdoba durante su visita a la Argentina.
El vocero vaticano Matteo Bruni brindó precisiones sobre el procedimiento médico y el período de recuperación. Foto: REUTERS

Según informó la Santa Sede, León XIV permanecerá internado en el Hospital Gemelli de Roma luego de la cirugía. El propio papa destacó que el nódulo fue hallado en una etapa inicial, un dato que genera optimismo respecto de la evolución del cuadro y su recuperación.

La noticia tuvo repercusión inmediata dentro de la Iglesia Católica, especialmente en los países que forman parte de la próxima gira apostólica prevista para noviembre.

Crece la expectativa por la visita de León XIV a la Argentina en noviembre

El estado de salud del pontífice genera especial atención en la Argentina debido a la cercanía de su viaje oficial al país, una visita que ya despierta una enorme expectativa tanto en ámbitos religiosos como políticos.

De acuerdo con la agenda confirmada por el Vaticano, León XIV realizará una gira por Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre. En territorio argentino, permanecerá entre el 8 y el 11 de noviembre y mantendrá una intensa agenda pastoral.

El papa León XIV realizará una gira por Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre. Foto: REUTERS

Entre las actividades previstas figuran visitas al Cottolengo Don Orione y a la cárcel de Devoto, además de encuentros con fieles, representantes religiosos y autoridades.

León XIV cumplió 71 años en septiembre y fue elegido como sucesor de Pedro el 8 de mayo de 2025, convirtiéndose en el primer estadounidense de la historia en acceder al papado. Mientras aguarda la intervención quirúrgica, la Iglesia argentina renovó el llamado a la oración para acompañar al santo padre y pedir por una recuperación rápida que le permita cumplir con su esperado viaje a Sudamérica.

Papa León XIVIglesiaOperación
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Argentina avanza con la llegada de los F-16:cuándo estarán los 24 cazas y qué papel tendrán Córdoba y Tandil

    Argentina avanza con la llegada de los F-16: cuándo estarán los 24 cazas y qué papel tendrán Córdoba y Tandil

  2. Fernando Espinoza fue reelegido al frente de la FAM y reclamó a Milei un cambio de rumbo económico

    Fernando Espinoza fue reelegido al frente de la FAM y reclamó a Milei un cambio de rumbo económico

  3. El Gobierno volvió a pedir que la Fórmula 1 regrese a la Argentina:el trasfondo de la reunión entre Quirno y Domenicali

    El Gobierno volvió a pedir que la Fórmula 1 regrese a la Argentina: el trasfondo de la reunión entre Quirno y Domenicali

  4. El Gobierno avanza con Estados Unidos para reemplazar tecnología china en las redes estatales:de qué se trata el proyecto

    El Gobierno avanza con Estados Unidos para reemplazar tecnología china en las redes estatales: de qué se trata el proyecto

  5. Juliana Awada quedó atrás:quién es Dolores Teuly, la nueva pareja de Mauricio Macri

    Juliana Awada quedó atrás: quién es Dolores Teuly, la nueva pareja de Mauricio Macri
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Episcopado pidió rezar por la salud del papa León XIV antes de la cirugía por un nódulo pulmonar

La cúpula de la Iglesia Católica de la Argentina expresó su cercanía con el sumo pontífice y pidió acompañarlo espiritualmente durante este proceso médico.

La economía se mete de lleno en la agenda oficialista y moldea la discusión electoral

El Gobierno volvió a pedir que la Fórmula 1 regrese a la Argentina:el trasfondo de la reunión entre Quirno y Domenicali

Fernando Espinoza fue reelegido al frente de la FAM y reclamó a Milei un cambio de rumbo económico

Economía

Banco Provincia lanzó descuentos por el Día de la Madre 2026:cómo ahorrar un 30% en regalos y pagar en cuotas sin interés

Día de la Madre - regalos

Empleadas domésticas:cuánto cobran en octubre, noviembre y diciembre de 2026 con los nuevos aumentos salariales

La cantidad de empresas con trabajadores registrados cayó desde que asumió Milei:el reporte oficial

Información sobre el Aguinaldo de Reparación Histórica ANSES:cómo saber si lo cobrás en diciembre 2026 y dónde figura

Internacionales

“Atención a los incautos”:Diego Guelar cuestionó los dichos de Donald Trump tras el incidente con un petrolero en Ormuz

Diego Guelar cuestionó a Trump tras el incidente con un petrolero en Ormuz

Donald Trump anunció el “cese al fuego energético inmediato” entre Rusia y Ucrania

Tras la ofensiva que dejó 12 muertos y centenares de heridos, los Hutíes amenazan con nuevos ataques al espacio aéreo y aeropuertos saudíes

El papa León XIV anunció que en los próximos días será operado de un nódulo en el pulmón