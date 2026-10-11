El Episcopado pidió rezar por la salud del papa León XIV antes de la cirugía por un nódulo pulmonar. Foto: Reuters (Matteo Minnella)

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) convocó este domingo a los fieles a elevar una “oración especial” por la salud del papa León XIV, quien anunció que será sometido en los próximos días a una intervención quirúrgica para extirpar un nódulo detectado en uno de sus pulmones, a menos de un mes de la visita apostólica que tiene prevista a la Argentina.

A través de un comunicado firmado por el presidente de la CEA, Marcelo Colombo, y el secretario general, Raúl Pizarro, la cúpula de la Iglesia Católica en el país expresó su cercanía con el sumo pontífice y pidió acompañarlo espiritualmente durante este proceso médico.

“La Conferencia Episcopal Argentina invita a todo el Pueblo de Dios a unirse en una oración especial por el papa León XIV, ante la intervención quirúrgica a la que será sometido. Pedimos al Señor que le conceda fortaleza y paz en este momento, que la operación se desarrolle favorablemente y que pueda alcanzar una pronta y plena recuperación”, indicaron.

El papa León XIV será sometido en los próximos días a una intervención quirúrgica para extirpar un nódulo. Foto: Reuters (Matteo Minnella)

Y agregaron los obispos: “La serenidad y la confianza con que el Santo Padre se refirió a este momento durante el Ángelus de hoy nos reconfortan y nos animan a permanecer espiritualmente unidos a él, como nos lo ha pedido, acompañándolo con nuestro afecto, cercanía y oración, y confiándolo especialmente al cuidado maternal de la Virgen María”.

Alarma en el Vaticano: León XIV anunció que será operado por un nódulo en el pulmón

A un mes de su histórica visita a la Argentina, el papa confirmó que deberá ser intervenido quirúrgicamente tras la detección temprana de un nódulo pulmonar durante controles médicos de rutina.

“Recientemente, durante algunos controles, los médicos me encontraron un nódulo circunscrito en el pulmón. Fue encontrado en una fase muy inicial y bien localizado”, explicó León XIV desde la ventana del Palacio Apostólico, durante el rezo del Ángelus.

El pontífice precisó que los especialistas le recomendaron avanzar con la cirugía para evitar futuras complicaciones. “Los médicos me explicaron que es oportuno intervenir”, sostuvo, al tiempo que confirmó su decisión de someterse a la operación para extirpar la lesión.

Con un mensaje de tranquilidad dirigido a los fieles presentes en la Plaza de San Pedro, añadió: “Les agradezco su cercanía espiritual y me encomiendo a su oración. Gracias y buen domingo”.

Qué dijo el Vaticano sobre la cirugía y cuánto tiempo estará internado el Papa

Tras el anuncio del santo padre, el vocero vaticano Matteo Bruni brindó precisiones sobre el procedimiento médico y el período de recuperación previsto.

“La intervención está prevista para los primeros días de la próxima semana. El tiempo previsto de hospitalización postoperatoria es de aproximadamente una semana”, indicó el portavoz.

El vocero vaticano Matteo Bruni brindó precisiones sobre el procedimiento médico y el período de recuperación. Foto: REUTERS

Según informó la Santa Sede, León XIV permanecerá internado en el Hospital Gemelli de Roma luego de la cirugía. El propio papa destacó que el nódulo fue hallado en una etapa inicial, un dato que genera optimismo respecto de la evolución del cuadro y su recuperación.

La noticia tuvo repercusión inmediata dentro de la Iglesia Católica, especialmente en los países que forman parte de la próxima gira apostólica prevista para noviembre.

Crece la expectativa por la visita de León XIV a la Argentina en noviembre

El estado de salud del pontífice genera especial atención en la Argentina debido a la cercanía de su viaje oficial al país, una visita que ya despierta una enorme expectativa tanto en ámbitos religiosos como políticos.

De acuerdo con la agenda confirmada por el Vaticano, León XIV realizará una gira por Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre. En territorio argentino, permanecerá entre el 8 y el 11 de noviembre y mantendrá una intensa agenda pastoral.

El papa León XIV realizará una gira por Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre. Foto: REUTERS

Entre las actividades previstas figuran visitas al Cottolengo Don Orione y a la cárcel de Devoto, además de encuentros con fieles, representantes religiosos y autoridades.

León XIV cumplió 71 años en septiembre y fue elegido como sucesor de Pedro el 8 de mayo de 2025, convirtiéndose en el primer estadounidense de la historia en acceder al papado. Mientras aguarda la intervención quirúrgica, la Iglesia argentina renovó el llamado a la oración para acompañar al santo padre y pedir por una recuperación rápida que le permita cumplir con su esperado viaje a Sudamérica.